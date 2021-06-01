Guarda da Serra passa a usar espingardas e carabinas durante as rondas

A Guarda Civil Municipal da Serra vai passar a utilizar armas longas. Os equipamentos, do tipo carabina calibre .40 e espingarda calibre 12, foram doados pela Polícia Civil.
De acordo com a Prefeitura da Serra, os agentes da guarda vão passar por treinamento para o uso das novas armas. A Guarda Civil Municipal vai contar com dez carabinas e dez espingardas. A PC também irá doar 50 pistolas de choque elétrico, classificadas como armamento de menor letalidade.
As novas armas serão utilizadas na Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupamento tático que será criado pela administração municipal.