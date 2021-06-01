"Não podemos fazer justiça com as próprias mãos", diz secretário sobre morte de idoso no ES

O secretário estadual de segurança pública, Alexandre Ramalho, comenta caso de linchamento na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O idoso foi morto a pauladas por volta de 20h30 por moradores da região após comentários de que ele teria estuprado uma criança de 4 anos. A família nega os crimes e diz que a informação foi inventada por uma jovem de 25 anos que queria se vingar do idoso. A agressão foi registrada por celular e compartilhada nas redes sociais

"Nós não podemos tomar como verdade uma notícia, e daí, sair fazendo justiça com as próprias mãos [...]. Nós abominamos essa cultura da violência e precisamos destacar isso, por intermédio da educação, para novas gerações, dizendo que existe um estado democrático de direito, que existem instituições constituídas para exatamente apurar esses delitos, julgar e punir a pessoa, caso tenha cometido" Alexandre Ramalho - Secretário de Estado da Segurança Pública

Ramalho explicou que a Polícia Civil tem um prazo legal para investigar o caso. "Nós temos um delegado muito diligente no município de Serra, que é o delegado Rodrigo Sandi Mori. Ele está se apoderando de todas essas informações, vai ouvir essas pessoas e, com certeza, nós chegaremos a quem cometeu esse homicídio", informou.

FAMÍLIA NEGA CRIME

Os parentes de Antonio contam que a violência sexual não existiu. Os familiares relataram à polícia que ele estava interessado em manter um relacionamento amoroso com uma jovem de 25 anos. Por causa disso, ele teria dado um aparelho celular a ela. Quando a mulher disse que não pretendia o envolvimento, o homem teria pegado o aparelho de volta. O episódio ocorreu há dois meses.

Então, segundo os familiares, a mulher ficou revoltada e passou a comentar com vizinhos que o idoso teria estuprado uma criança. Revoltados com a denúncia, um grupo de pessoas abordou o idoso e o agrediu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) , em Vitória.

A Gazeta, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Demandada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".