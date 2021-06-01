"Não podemos fazer justiça com as próprias mãos", diz secretário sobre morte de idoso no ES

O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, repudiou o linchamento de Antonio Batista da Fonseca, de 74 anos, no bairro Central Carapina, na Serra, no domingo (30). Ele afirmou que a Polícia Civil trabalha para identificar os envolvidos. O assunto foi abordado durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (1).
O idoso foi morto a pauladas por volta de 20h30 por moradores da região após comentários de que ele teria estuprado uma criança de 4 anos. A família nega os crimes e diz que a informação foi inventada por uma jovem de 25 anos que queria se vingar do idoso. A agressão foi registrada por celular e compartilhada nas redes sociais
Ramalho explicou que a Polícia Civil tem um prazo legal para investigar o caso. "Nós temos um delegado muito diligente no município de Serra, que é o delegado Rodrigo Sandi Mori. Ele está se apoderando de todas essas informações, vai ouvir essas pessoas e, com certeza, nós chegaremos a quem cometeu esse homicídio", informou.
FAMÍLIA NEGA CRIME
Os parentes de Antonio contam que a violência sexual não existiu. Os familiares relataram à polícia que ele estava interessado em manter um relacionamento amoroso com uma jovem de 25 anos. Por causa disso, ele teria dado um aparelho celular a ela. Quando a mulher disse que não pretendia o envolvimento, o homem teria pegado o aparelho de volta. O episódio ocorreu há dois meses.
Então, segundo os familiares, a mulher ficou revoltada e passou a comentar com vizinhos que o idoso teria estuprado uma criança. Revoltados com a denúncia, um grupo de pessoas abordou o idoso e o agrediu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".
Por nota, a PC destaca ainda "que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas".