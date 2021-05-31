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Violência urbana

Idoso é morto a pauladas na Serra; família diz que ele foi vítima de boato

O crime foi registrado por volta de 20h30 deste domingo (30), no bairro Central Carapina, na Serra

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 08:52

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

31 mai 2021 às 08:52
Corpo da criança será levado para o DML de Vitória
Corpo do idoso foi levado para o DML, em Vitória Crédito: Arquivo/ Caíque Verli
Um idoso de  74 anos foi morto a pauladas por volta de 20h30 deste domingo no bairro Central Carapina, na Serra. O homem foi agredido por moradores da região após comentários de que ele teria estuprado duas crianças. A família de Antonio Batista da Fonseca nega os crimes e diz que a informação foi inventada por uma jovem de 25 anos que queria se vingar do idoso.
A agressão foi registrada em câmeras de celular e compartilhada nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver Antonio rendido, levando diversos golpes pelo corpo. Enquanto assistem ao homem apanhar, algumas pessoas gritam que ele deveria mesmo morrer porque teria violentando duas crianças. 

FAMÍLIA NEGA CRIME

Os parentes de Antonio contam que a violência sexual não existiu. Os familiares relataram à polícia que ele estava interessado em manter um relacionamento amoroso com uma jovem de 25 anos. Por causa disso, ele teria dado um aparelho celular a ela. Quando a mulher disse que não pretendia o envolvimento, o homem teria pegado o aparelho de volta. O episódio ocorreu há dois meses.
Então, segundo os familiares, a mulher ficou revoltada e passou a comentar com vizinhos que o idoso teria estuprado dois filhos dela. A idade e o sexo das crianças não foram informados. Revoltados com a denúncia, um grupo de pessoas abordou o idoso e o agrediu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informa que "o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".
Por nota, a PC destaca ainda "que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas".
Conforme apurou a TV Gazeta, Antônio não tinha antecedentes criminais no sistema prisional do Espírito Santo.
Informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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