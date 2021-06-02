Suspeito de balear homem em comemoração das eleições em 2020 é preso no ES

Um suspeito de 31 anos foi detido, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, nesta quarta-feira (2), em Córrego Braço do Sul, na zona rural de São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo, por policiais civis da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Ele é suspeito de ter baleado um homem durante a comemoração das eleições, após a vitória de um vereador em 2020.
Segundo o titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman, o suspeito é apontado como autor de um disparo de arma de fogo que acertou o pescoço de um homem, durante a comemoração da vitória de um vereador de São Domingos do Norte, no dia 16 de novembro do ano passado.
De acordo com informações da polícia, o suspeito responde por tentativa de homicídio. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado para o presídio de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.