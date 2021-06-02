PC prende suspeito de envolvimento em sequestro e homicídios no ES Crédito: Divulgação/PCES

Walace Vinicius de Oliveira Santos, conhecido como Costela, de 33 anos, foi preso na manhã de terça-feira (1º), no Morro do Cabral, em Vitória. A ação contou com a participação de aproximadamente 40 policiais e o apoio de uma aeronave do Notaer.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de sequestro, tráfico e morte de casal é preso em Vitória

As informações foram apresentadas durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira. O chefe do Departamento de Homicídios e Proteção de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , delegado Romualdo Gianordoli, disse que Costela já morou nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Segundo ele, o suspeito tem envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e sequestro.

""Sem exagero, (o Costela) é um dos criminosos mais procurados do Estado. Ele tem mandado de prisão por duplo homicídio, extorsão mediante sequestro e tráfico internacional de drogas de Minas Gerais. Graças a uma operação muito bem planejada pela DHPM, conseguimos êxito na prisão" Romualdo Gianordoli - Chefe do DHPP

Walace Vinicius de Oliveira Santos, conhecido como Costela, de 33 anos Crédito: Divulgação/PCES

A titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, relatou que além de Costela, outras pessoas foram presas por tráfico e associação ao tráfico de drogas durante a operação. A investigação foi desencadeada durante a investigação da morte de um casal – duplo homicídio ocorrido em maio do ano passado no bairro Feu Rosa, na Serra.

"Quando chegamos ao morro, já de início, conseguimos visualizar três olheiros e abordá-los antes que eles pudessem passar as informações para a associação criminosa da qual eles fazem parte. Na sequência, com a chegada do (helicóptero) Harpia, saiu mais um indivíduo de dentro de um quintal na posse de um radiocomunicador e nós o interceptamos", relembrou Raffaella

Na sequência, os policiais foram até a casa onde o alvo estaria. "Chegando lá, anunciamos a nossa chegada. Foi aberta a porta. Ele já tinha ouvido a movimentação e tentou fugir por um buraco do casebre. Contudo, não obteve êxito e nós conseguimos realizar sua prisão naquele momento", comemorou a delegada.

No imóvel, a equipe encontrou crack, cocaína e uma substância similar a lança-perfume, além de material usado para embalo de entorpecente. Todo o material foi apreendido e as pessoas foram conduzidas para o DHPP. Na unidade policial, todos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Veja o vídeo da prisão de Costela.

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OUTROS CRIMES

As investigações da Polícia Civil apontaram que Walace Vinicius de Oliveira Santos, o Costela, de 33 anos, tem relação com o duplo homicídio registrado na noite do dia 14 de maio de 2020, no bairro Feu Rosa, no município de Serra. Flodoaldo Togneri Neto, de 22 anos, e a namorada, uma universitária de 21 anos, foram baleados enquanto passavam de moto pelo bairro.

Os criminosos teriam matado o rapaz por acharem que ele delatou uma casa usada para esconder drogas, já que horas antes de a Polícia Militar apreender os entorpecentes, ele havia ido ao local e sido informado do armazenamento ilegal.

Ainda segundo as investigações, Flodoaldo teria ido à residência para resolver uma pendência a respeito da aquisição de uma arma. A mulher teria sido assassinada por estar com ele no momento do crime.