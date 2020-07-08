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Crime

Suspeitos de sequestrar casal em Ibiraçu são presos tentando fugir do ES

Com os suspeitos, uma quantia de mais de R$ 150 mil em espécie também foi recuperada; o dinheiro foi pago por uma das vítimas pela liberação do casal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 16:04

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:04

Viatura da Polícia Militar
O caso está sendo investigado pela Delegacia Antissequestro (DAS) da Polícia Civil Crédito: Fernando Madeira
Um casal de namorados sofreu um sequestro em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). Os suspeitos responsáveis pelo crime foram presos pela Polícia Militar já na terça-feira (7), no trevo de Campinho, em Domingos Martins, quando eles tentavam fugir do Estado. O homem sequestrado é gerente de banco e foi coagido a pagar pela liberação dele e da namorada.
Com os suspeitos, a quantia de mais de R$ 150 mil em espécie também foi recuperada. O caso está sendo investigado pela Delegacia Antissequestro (DAS) da Polícia Civil. Outros detalhes da ocorrência serão divulgados em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), às 9h, no Quartel do Comando Geral (QCG) da PM.

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