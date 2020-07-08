Suspeitos de sequestrar casal em Ibiraçu são presos tentando fugir do ES

Um casal de namorados sofreu um sequestro em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). Os suspeitos responsáveis pelo crime foram presos pela Polícia Militar já na terça-feira (7), no trevo de Campinho, em Domingos Martins, quando eles tentavam fugir do Estado. O homem sequestrado é gerente de banco e foi coagido a pagar pela liberação dele e da namorada.
Com os suspeitos, a quantia de mais de R$ 150 mil em espécie também foi recuperada. O caso está sendo investigado pela Delegacia Antissequestro (DAS) da Polícia Civil. Outros detalhes da ocorrência serão divulgados em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), às 9h, no Quartel do Comando Geral (QCG) da PM.