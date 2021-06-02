Após bebedeira, mulher dá quatro facadas no companheiro em Nova Venécia

A mulher foi presa horas depois, nas proximidades da residência. Ela disse aos policiais que foi agredida e por isso deu as facadas no companheiro. A mulher responderá por crime de tentativa de homicídio e será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória onde ficará à disposição da Justiça. O nome dos envolvidos não foi divulgado pela polícia.