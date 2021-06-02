Após bebedeira, mulher dá quatro facadas no companheiro em Nova Venécia

Uma mulher de 54 anos foi presa após esfaquear o companheiro, de 39 anos, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (2). De acordo com a Polícia Civil, os militares que atenderam a ocorrência relataram que o casal estava em casa e começou a brigar após fazer o uso de bebida alcoólica. Após a discussão, a mulher deu quatro facadas no companheiro.
Segundo a polícia, mesmo ferido, o homem conseguiu fugir até a rua e pedir socorro. Em seguida, ele caiu, mas foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o hospital da cidade, mas precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual Doutor Roberto Silvares, em São Mateus. Seu quadro de saúde é considerado grave.
A mulher foi presa horas depois, nas proximidades da residência. Ela disse aos policiais que foi agredida e por isso deu as facadas no companheiro. A mulher responderá por crime de tentativa de homicídio e será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória onde ficará à disposição da Justiça. O nome dos envolvidos não foi divulgado pela polícia.
CASAL CARREGA HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA
De acordo com a Polícia Civil, existem vários boletins de ocorrência anteriores envolvendo o casal. Alguns em que a mulher aparece como vítima, outros em que ela figura como suspeita.
Os familiares da investigada informaram à polícia que já tentaram buscar ajuda para tratá-la do alcoolismo, mas ela recusa o tratamento.