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Sem feridos

Incêndio destrói parte de residência e interdita prédio em Colatina

As chamas começaram na manhã desta segunda-feira (31 e rapidamente tomaram conta do imóvel. O incêndio foi controlado pelos Bombeiros. Nova perícia da Defesa Civil será realizada nesta terça (1°)

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:42

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

31 mai 2021 às 16:42
Incêndio atingiu residência em,
Incêndio atingiu residência em Colatina, destruindo móveis do local Crédito: Defesa Civil de Colatina/ Divulgação
Um incêndio atingiu uma residência e destruiu parte do imóvel em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (31). A ocorrência foi registrada no bairro Operário e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.
As chamas começaram no meio da manhã desta segunda-feira e rapidamente tomaram conta do imóvel, sendo possível ver a fumaça de longe (veja vídeo). Antes da chegada dos Bombeiros, amigos e vizinhos se mobilizaram para tentar controlar o incêndio, mas não conseguiram.
O imóvel atingido fica no primeiro andar do prédio, que possui mais dois pavimentos. Segundo a dona da casa, Mabel Lima Pereira, o fogo começou no quarto. No momento, a mãe dela e algumas crianças estavam na moradia. Ela relata que foi um desespero muito grande quando as chamas começaram. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Apesar disso, existe a suspeita de que um curto-circuito tenha ocorrido nas instalações elétricas da residência. 
Teto da resideência ficou muito danificado
Teto da resideência ficou muito danificado Crédito: Defesa Civil de Colatina/ Divulgação
Com as chamas, partes do imóvel ficaram destruídas e alguns móveis foram queimados. O gesso do teto ficou bastante danificado. Por isso, a Defesa Civil decidiu interditar a casa por tempo indeterminado e os moradores vão ficar na casa de parentes no mesmo bairro,
Por precaução, a Defesa Civil decidiu interditar também outros dois apartamentos que ficam no prédio, porque ainda existe a preocupação com a rede elétrica. Uma nova perícia será feita nesta terça-feira (1º). Até lá, as outras duas famílias também vão ficar na casa de parentes.

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