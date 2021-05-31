Incêndio destrói parte de residência e interdita prédio em Colatina

Um incêndio atingiu uma residência e destruiu parte do imóvel em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (31). A ocorrência foi registrada no bairro Operário e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.
As chamas começaram no meio da manhã desta segunda-feira e rapidamente tomaram conta do imóvel, sendo possível ver a fumaça de longe (veja vídeo). Antes da chegada dos Bombeiros, amigos e vizinhos se mobilizaram para tentar controlar o incêndio, mas não conseguiram.
O imóvel atingido fica no primeiro andar do prédio, que possui mais dois pavimentos. Segundo a dona da casa, Mabel Lima Pereira, o fogo começou no quarto. No momento, a mãe dela e algumas crianças estavam na moradia. Ela relata que foi um desespero muito grande quando as chamas começaram. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Apesar disso, existe a suspeita de que um curto-circuito tenha ocorrido nas instalações elétricas da residência.
Com as chamas, partes do imóvel ficaram destruídas e alguns móveis foram queimados. O gesso do teto ficou bastante danificado. Por isso, a Defesa Civil decidiu interditar a casa por tempo indeterminado e os moradores vão ficar na casa de parentes no mesmo bairro,
Por precaução, a Defesa Civil decidiu interditar também outros dois apartamentos que ficam no prédio, porque ainda existe a preocupação com a rede elétrica. Uma nova perícia será feita nesta terça-feira (1º). Até lá, as outras duas famílias também vão ficar na casa de parentes.