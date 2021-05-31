Incêndio destrói parte de residência e interdita prédio em Colatina

Incêndio atingiu residência em Colatina, destruindo móveis do local Crédito: Defesa Civil de Colatina/ Divulgação

Um incêndio atingiu uma residência e destruiu parte do imóvel em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na manhã desta segunda-feira (31). A ocorrência foi registrada no bairro Operário e as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros . Ninguém ficou ferido.

As chamas começaram no meio da manhã desta segunda-feira e rapidamente tomaram conta do imóvel, sendo possível ver a fumaça de longe (veja vídeo). Antes da chegada dos Bombeiros, amigos e vizinhos se mobilizaram para tentar controlar o incêndio, mas não conseguiram.

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O imóvel atingido fica no primeiro andar do prédio, que possui mais dois pavimentos. Segundo a dona da casa, Mabel Lima Pereira, o fogo começou no quarto. No momento, a mãe dela e algumas crianças estavam na moradia. Ela relata que foi um desespero muito grande quando as chamas começaram. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Apesar disso, existe a suspeita de que um curto-circuito tenha ocorrido nas instalações elétricas da residência.

Teto da resideência ficou muito danificado Crédito: Defesa Civil de Colatina/ Divulgação

Com as chamas, partes do imóvel ficaram destruídas e alguns móveis foram queimados. O gesso do teto ficou bastante danificado. Por isso, a Defesa Civil decidiu interditar a casa por tempo indeterminado e os moradores vão ficar na casa de parentes no mesmo bairro,