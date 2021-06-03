Vídeo mostra ladrões roubando homem no calçadão de Vila Velha

Assalto na Praia de Itapuã, Vila Velha Crédito: Internauta

Uma caminhada no calçadão da Praia de Itapuã, em Vila Velha , na manhã desta quinta-feira (3) terminou em um assalto. Duas pessoas que estavam de bicicleta cercaram a vítima e levaram dinheiro e objetos pessoais dela.

A ação dos criminosos foi filmada por moradores de um prédio próximo à praia. As imagens mostram o momento em que a vítima - de camisa preta e bermuda verde - caminha e é abordada pelos suspeitos, um em cada bicicleta. Eles cercam o homem e pedem os pertences, celular e o fazem retirar o que aparenta ser uma aliança.

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O primeiro suspeito que está de blusa vermelha puxa o que parece ser a carteira da vítima, enquanto isso, o segundo suspeito de blusa cinza permanece parado um pouco à frente, aparentemente para vigiar se mais alguém passaria pelo local.

A vítima parece resistir, mas ao final acaba entregando o que tinha na carteira e em mãos para o suspeito de blusa vermelha. Após cometer o crime, os dois vão embora.