Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De bicicleta

Vídeo mostra ladrões roubando homem no calçadão de Vila Velha

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi; Polícia  Militar diz que não foi informada sobre a ocorrência
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

03 jun 2021 às 17:54

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 17:54

Assalto na praia de Itapuã, Vila Velha
Assalto na Praia de Itapuã, Vila Velha Crédito: Internauta
Uma caminhada no calçadão da Praia de Itapuã, em Vila Velha,  na manhã desta quinta-feira (3) terminou em um assalto. Duas pessoas que estavam de bicicleta cercaram a vítima e levaram dinheiro e objetos pessoais dela.
A ação dos criminosos foi filmada por moradores de um prédio próximo à praia. As imagens mostram o momento em que a vítima - de camisa preta e bermuda verde -  caminha e é abordada pelos suspeitos,  um em cada bicicleta. Eles cercam o homem e pedem os pertences, celular e o fazem retirar o que aparenta ser uma aliança. 
O primeiro suspeito que está de blusa vermelha puxa o que parece ser a carteira da vítima, enquanto isso, o segundo suspeito de blusa cinza permanece parado um pouco à frente, aparentemente para vigiar se mais alguém passaria pelo local.
A vítima parece resistir, mas ao final acaba entregando o que tinha na carteira e em mãos para o suspeito de blusa vermelha. Após cometer o crime, os dois vão embora.
Segundo informações da Polícia Militar, não houve acionamento para atender a ocorrência no local. 

Veja Também

Jovem é rendido em assalto, corre e morre com tiro na nuca em Cariacica

Vitória tem um assalto ao comércio por dia. Crescimento de 147% no ano

Guarda de Vila Velha prende procurado pela PF por assaltos aos Correios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto bicicleta Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados