Jovem é rendido em assalto, corre e morre com tiro na nuca em Cariacica

Crime foi registrado pelas câmeras de segurança da lanchonete Crédito: Reprodução

Um jovem de 19 anos morreu após levar um tiro na nuca em um assalto a uma lanchonete localizada na Rua Lopes Loureiro, em Cariacica Sede , às 21h19 desta terça-feira (25). Imagens de uma câmera de segurança mostram a vítima sendo baleada depois de correr da abordagem criminosa.

O motoboy, de 20 anos, contou aos policiais militares que havia estacionado sua moto Honda Fan vermelha, placa PPU-9948, em frente ao local onde trabalha após realizar entregas pela região. Ele e o amigo Gustavo Braz Raimundo, de 19 anos, foram rendidos enquanto conversavam na calçada, em frente à porta principal da lanchonete.

Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver o motoboy e Gustavo em pé, conversando, enquanto um homem chega de moto, com um comparsa. O criminoso está com uma mochila de entregador nas costas. Armado, ele anuncia o assalto.

O motoboy levanta os braços. Assustado, Gustavo corre. O bandido então percebe, segue na direção dele e atira. O disparou atingiu a nuca do rapaz. Ele morreu na hora. O atirador volta e foge com a moto do motoboy.

Uma ambulância do Samu esteve no local, mas o cliente não resistiu ao ferimento e morreu. O corpo foi encaminhado para Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O caso está sendo investigado como latrocínio pela Polícia Civil , por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Departamento Médico Legal (DML) fica em Vitória Crédito: Arquivo/Caíque Verli

Atualização A Polícia Civil enviou nota. O texto foi atualizado.

DONO DE LANCHONETE ATIRA EM BANDIDO

Cerca de 15 minutos depois, a Polícia Militar registrou uma tentativa de latrocínio em uma loja de acaí no mesmo município, dessa vez, na Rua Padre Osório, no bairro Santana. Na ocasião, o assaltante atirou em um cliente e foi baleado pelo dono do comércio.

Testemunhas contaram à polícia que um adolescente de 17 anos chegou ao local pilotando uma moto por volta de 21h30. Ao descer do veículo, ele anunciou o assalto e exigiu que os clientes entregassem os pertences, sob ameaça de atirar contra eles com seu revólver calibre 38.

Alguns funcionários ficaram apavorados e se esconderam dentro da loja. Enquanto rendia e roubava objetos, o assaltante atirou no cotovelo direito de um dos clientes, um jovem de 23 anos. A polícia não informou o motivo do disparo.

Em seguida, o criminoso entrou em direção ao caixa do estabelecimento e atirou contra o proprietário da loja de açaí, um comerciante de 49 anos. O proprietário revidou e atirou com sua pistola contra o bandido.

O adolescente foi atingido com um tiro no braço direito e correu. Na fuga, o adolescente ainda atirou mais vezes na direção do estabelecimento, mas caiu logo depois. Uma ambulância do Samu passava pelo local e prestou socorro ao suspeito.

O disparou transfixou o braço e acertou a axila dele. O investigado foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde permanece sob escolta policial. O revólver dele foi apreendido. O comerciante não foi baleado. A arma dele tem registro válido até o dia 30 de outubro de 2022. Nesta quarta-feira (26), ele deverá prestar depoimento à Polícia Civil.

Já o cliente baleado foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Alto Laje e em seguida transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde seria submetido a uma avaliação cirúrgica. O projétil teria ficado alojado no braço dele.

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