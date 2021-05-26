Jovem é presa por matar a facadas idoso que sobreviveu à Covid-19 na Serra

Uma mulher de 21 anos, que confessou ter assassinado a facadas o idoso Manoel Roela Sobrinho, de 87 anos, foi presa no bairro Santo Antônio, em Vitória, na última sexta-feira (21) pela Polícia Civil. O crime aconteceu no dia 30 de março, no bairro Campinho da Serra, na Serra. Manoel havia sido curado da Covid-19 dois meses atrás, depois de passar oito dias internado.
A Polícia Civil confirmou que trata-se de um crime de latrocínio — roubo seguido de morte — algo que já era especulado pela família de Manoel. Segundo familiares, os criminosos levaram dinheiro e o celular dele. O filho da vítima informou que, na véspera do crime, Manoel sacou o dinheiro da aposentadoria, mas deixou a maior parte da quantia na casa de um parente.
Ninguém soube dizer quantos criminosos entraram na casa. Os familiares disseram que o idoso tinha o costume de deixar a casa aberta, porque achava o bairro tranquilo. Os vizinhos não ouviram nenhum barulho. Na fuga, os assassinos deixaram cair os documentos do seu Manoel. Um morador encontrou e devolveu à família.
Mais informações serão repassadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26).