Jovem é presa por matar a facadas idoso que sobreviveu à Covid-19 na Serra

A Polícia Civil confirmou que trata-se de um crime de latrocínio — roubo seguido de morte — algo que já era especulado pela família de Manoel. Segundo familiares, os criminosos levaram dinheiro e o celular dele. O filho da vítima informou que, na véspera do crime, Manoel sacou o dinheiro da aposentadoria, mas deixou a maior parte da quantia na casa de um parente.