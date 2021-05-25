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Sul do ES

Vídeo: bandido abre buraco no teto para furtar loja em Marataízes

Crime foi registrado durante a madrugada e flagrado pelas câmeras de segurança da loja de utilidades domésticas

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 19:12

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mai 2021 às 19:12
Bandido fura teto para furtar loja em Marataízes
Bandido fura teto para furtar loja em Marataízes Crédito: Reprodução/ videomonitoramento
Uma loja de utilidades domésticas em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, foi alvo de um bandido na madrugada desta terça-feira (25). Ele entrou pelo teto, quebrando o forro de gesso para entrar no estabelecimento.
O crime foi descoberto durante a manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar. Do local foi levado todo o dinheiro que ficava no caixa para troco, mas o valor não foi informado, assim como outros prejuízos. Tudo foi gravados pelas câmeras de segurança. Veja o vídeo: 
As vítimas acionaram a Polícia Militar, fizeram boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado para a delegacia de Marataízes, que investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

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