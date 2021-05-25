Vídeo: bandido abre buraco no teto para furtar loja em Marataízes

Uma loja de utilidades domésticas em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, foi alvo de um bandido na madrugada desta terça-feira (25). Ele entrou pelo teto, quebrando o forro de gesso para entrar no estabelecimento.
O crime foi descoberto durante a manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar. Do local foi levado todo o dinheiro que ficava no caixa para troco, mas o valor não foi informado, assim como outros prejuízos. Tudo foi gravados pelas câmeras de segurança. Veja o vídeo:
As vítimas acionaram a Polícia Militar, fizeram boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado para a delegacia de Marataízes, que investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso.