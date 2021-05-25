Mulher é suspeita de matar o marido a facada em Pinheiros

Um homem, identificado como Walter Santos de Souza, de 35 anos, foi encontrado morto e esfaqueado dentro de casa em um residencial de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (24). Testemunhas relataram à Polícia Militar que ele teria tido um desentendimento com a esposa, de 22 anos, na noite anterior.
Ainda de acordo com a PM, familiares de Walter estiveram no local na tarde de segunda e o encontraram no quarto, em cima de uma cama e sem vida.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou uma perfuração proveniente de faca na região do peito esquerdo de Walter. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
De acordo com informações da PM, agentes do Serviço de Inteligência realizaram contato telefônico com a esposa de Walter, suspeita do crime. Nesse contato, ela teria confessado o delito, dito que já estava fora do município e que não se entregaria à Justiça.
Em nota, a Polícia Civil informa que o fato está sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia afirmou que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.