Mulher é suspeita de matar o marido a facada em Pinheiros

Ainda de acordo com a PM, familiares de Walter estiveram no local na tarde de segunda e o encontraram no quarto, em cima de uma cama e sem vida.

De acordo com informações da PM, agentes do Serviço de Inteligência realizaram contato telefônico com a esposa de Walter, suspeita do crime. Nesse contato, ela teria confessado o delito, dito que já estava fora do município e que não se entregaria à Justiça.