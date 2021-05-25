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Norte do ES

Mulher é suspeita de matar o marido a facada em Pinheiros

Segundo informações da PM, a mulher teria confessado o delito, afirmado que já estava fora do município e que não se entregaria à Justiça

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 12:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 mai 2021 às 12:36
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um homem, identificado como Walter Santos de Souza, de 35 anos, foi encontrado morto e esfaqueado dentro de casa em um residencial de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (24). Testemunhas relataram à Polícia Militar que ele teria tido um desentendimento com a esposa, de 22 anos, na noite anterior. 
Ainda de acordo com a PM, familiares de Walter estiveram no local na tarde de segunda e o encontraram no quarto, em cima de uma cama e sem vida.

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A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou uma perfuração proveniente de faca na região do peito esquerdo de Walter. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
De acordo com informações da PM, agentes do Serviço de Inteligência realizaram contato telefônico com a esposa de Walter, suspeita do crime. Nesse contato, ela teria confessado o delito, dito que já estava fora do município e que não se entregaria à Justiça.
Em nota, a Polícia Civil informa que o fato está sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia afirmou que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

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