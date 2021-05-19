Fila para dose da Coronavac vira noite e quarteirão em Pinheiros

Registros feitos por telespectadores da TV Gazeta Norte mostram que, na manhã desta quarta, moradores agasalhados e em pé esperavam pela abertura dos portões da igreja para receber o imunizante. Confira no vídeo abaixo:

Your browser does not support the video tag.

Pinheiros recebeu 280 doses da Coronavac, para serem aplicadas como segunda dose; 250 foram disponibilizadas para a aplicação nesta quarta, na Igreja Matriz, e outras 30 para o interior do município.

Procurada pela reportagem da TV Gazeta Norte, a Prefeitura de Pinheiros informou que a fila já era esperada e que as pessoas foram orientadas através dos meios de comunicação e também na própria fila. Quando a reportagem da TV Gazeta chegou ao local, as 250 primeiras pessoas da fila já estavam acomodadas na parte interna da quadra da Igreja, sentadas e organizadas, sem aglomeração.