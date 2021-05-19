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Desde as 19h30

Fila para dose da Coronavac vira noite e quarteirão em Pinheiros

O município recebeu 280 doses da Coronavac. Alguns moradores começaram a chegar na noite anterior ao local de vacinação
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mai 2021 às 11:18

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 11:18

Fila para segunda dose da Coronavac vira quarteirão em Pinheiros
Fila para segunda dose da Coronavac vira quarteirão em Pinheiros Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte / Montagem
A espera pela segunda dose da Coronavac fez os moradores de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, enfrentarem uma fila que virou o quarteirão. A vacinação foi marcada para às 8h da manhã desta quarta-feira (19), na quadra da Igreja Matriz, mas alguns moradores chegaram ao local às 19h30 de terça (18), para garantir a imunização.
Registros feitos por telespectadores da TV Gazeta Norte mostram que, na manhã desta quarta, moradores agasalhados e em pé esperavam pela abertura dos portões da igreja para receber o imunizante. Confira no vídeo abaixo:

DOSES

Pinheiros recebeu 280 doses da Coronavac, para serem aplicadas como segunda dose; 250 foram disponibilizadas para a aplicação nesta quarta, na Igreja Matriz, e outras 30 para o interior do município.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem da TV Gazeta Norte, a Prefeitura de Pinheiros informou que a fila já era esperada e que as pessoas foram orientadas através dos meios de comunicação e também na própria fila.  Quando a reportagem da TV Gazeta chegou ao local, as 250 primeiras pessoas da fila já estavam acomodadas na parte interna da quadra da Igreja, sentadas e organizadas, sem aglomeração.

MAIS FILAS NO NORTE DO ESTADO

Filas com pessoas aguardando pela segunda dose da Coronavac foram registradas em outros municípios do Norte do Estado. Nesta terça-feira (18), moradores de Aracruz também chegaram ao local de vacinação à noite, para conseguir garantir a imunização. A Secretaria de Saúde do Município afirmou que não é necessário dormir na fila e que a recomendação é chegar no horário marcado para a aplicação do imunizante.
Na semana passada, a espera pela vacina terminou em aglomeração e confusão em São Mateus. Na ocasião, o prefeito de São Mateus, Daniel Santana (PSDB), reconheceu a falta de organização e disse que a imunização deveria ter sido organizada de acordo com o quantitativo de doses.
*Com contribuição de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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