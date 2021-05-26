Ônibus do Transcol é incendiado na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado na Rodovia do Sol, na altura do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (25). De acordo com informações da Polícia Militar, cerca de seis homens atearam fogo no coletivo, que fazia a linha 617. Motorista e passageiros que estavam no veículo tiveram que descer às pressas.
Ainda segundo a PM, o condutor do veículo contou que os criminosos aproveitaram a parada em um ponto de ônibus para invadir o coletivo e mandaram todos descerem, antes de atearem fogo. O grupo não informou qual seria a motivação do crime. Tudo aconteceu por volta das 22h.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o ônibus ainda em chamas, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. As chamas foram combatidas pelas equipes dos bombeiros. Veja abaixo:
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Crimes Contra Transporte de Passageiros e que o ônibus incendiado será periciado. Até a manhã desta quarta-feira (26), nenhum suspeito foi detido. A PC também reforçou o pedido para que a população contribua com informações por meio do Disque-Denúncia (181).
O Corpo de Bombeiros informou, também por nota, que o incêndio foi completamente debelado pela equipe do CBMES com apoio da equipe da Rodosol. Os militares fizeram uma varredura em busca de vestígios de materiais ou vasilhames com combustível, mas nada foi encontrado. Durante a permanência da equipe no local, nenhum representante da empresa de ônibus se apresentou.
Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que o ônibus fazia o trajeto Terminal de Itaparica/João Goulart via Av. Califórnia (circular), quando "ao desembarcar um passageiro, os suspeitos chegaram no ponto, atiraram para o alto e arremessaram pedras no coletivo", sem que houvesse feridos.
PROTESTOS NO MESMO LOCAL NA SEGUNDA-FEIRA (24)
Um protesto de motociclistas na Rodovia do Sol, em Vila Velha, terminou em confusão na noite dessa segunda-feira (24) e acabou somente após ação da Polícia Militar, que chegou a utilizar bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha contra o grupo. A manifestação foi motivada pela morte do motoboy Gabriel da Silva Rodrigues, de 23 anos, em um acidente envolvendo também um carro, no domingo (23), no bairro Ulisses Guimarães, no mesmo município.
O ato começou ainda no início da tarde dessa segunda-feira, na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha. O grupo, com cerca de 20 pessoas, acabou se dispersando após a chegada da Polícia Militar, mas voltou a ocupar a rodovia por volta das 17 horas, já na altura do Bairro Rivera da Barra, no sentido Guarapari.
Lá, manifestantes atearam fogo em uma barricada no meio da via e alguns integrantes do grupo tentaram incendiar um ônibus. A ação foi confirmada por policiais militares que estavam no local, que afirmaram que as chamas atingiram apenas os pneus do coletivo.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que os manifestantes também atiraram pedras contra o coletivo, que fazia a linha 612 (Parque R. Terra Vermelha/Terminal de Vila Velha via Ulisses Guimarães). Ninguém ficou ferido.
Atualização
26/05/2021 - 11:20
Inicialmente, no local, a Polícia Militar informou que aproximadamente dez criminosos incendiaram o ônibus e que os ocupantes desceram do coletivo em meio às chamas. Já nesta manhã, a PM informou que eram cerca de seis indivíduos, que solicitaram a descida do motorista e dos passageiros, antes de atearem fogo. A Polícia Civil e o GVBus também enviaram nota sobre o caso. O texto foi atualizado.