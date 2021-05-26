Ônibus do Transcol é incendiado na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um ônibus do Transcol foi incendiado na Rodovia do Sol, em Vila Velha, nesta terça (25) Crédito: Tiago Félix / TV Gazeta

Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado na Rodovia do Sol, na altura do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha , na noite desta terça-feira (25). De acordo com informações da Polícia Militar , cerca de seis homens atearam fogo no coletivo, que fazia a linha 617. Motorista e passageiros que estavam no veículo tiveram que descer às pressas.

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Ainda segundo a PM, o condutor do veículo contou que os criminosos aproveitaram a parada em um ponto de ônibus para invadir o coletivo e mandaram todos descerem, antes de atearem fogo. O grupo não informou qual seria a motivação do crime. Tudo aconteceu por volta das 22h.

A Gazeta mostra o ônibus ainda em chamas, antes da chegada do Veja abaixo: Um vídeo enviado à reportagem demostra o ônibus ainda em chamas, antes da chegada do Corpo de Bombeiros . As chamas foram combatidas pelas equipes dos bombeiros.

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Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Crimes Contra Transporte de Passageiros e que o ônibus incendiado será periciado. Até a manhã desta quarta-feira (26), nenhum suspeito foi detido. A PC também reforçou o pedido para que a população contribua com informações por meio do Disque-Denúncia (181)

Corpo de Bombeiros informou, também por nota, que o incêndio foi completamente debelado pela equipe do CBMES com apoio da equipe da Rodosol. Os militares fizeram uma varredura em busca de vestígios de materiais ou vasilhames com combustível, mas nada foi encontrado. Durante a permanência da equipe no local, nenhum representante da empresa de ônibus se apresentou.

25/05 às 22h11 / Vila Velha - Incêndio em ônibus: O CBMES foi acionado para combate a incêndio em ônibus no bairro Riviera da Barra. Ônibus da linha 617, João Goulart. Não há vítimas. A equipe está a caminho. #193ES — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) May 26, 2021

ATUALIZAÇÃO: 25/05 às 22h11 / Riviera da Barra, Vila Velha - Incêndio em ônibus: Motorista disse a PMES que indivíduos encapuzados, mandaram as pessoas descerem e colocaram fogo no veículo. CBMES realizou o combate das chamas com apoio da Rodosol. Perícia da PCES acionada.#193ES — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) May 26, 2021

Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que o ônibus fazia o trajeto Terminal de Itaparica/João Goulart via Av. Califórnia (circular), quando "ao desembarcar um passageiro, os suspeitos chegaram no ponto, atiraram para o alto e arremessaram pedras no coletivo", sem que houvesse feridos.

PROTESTOS NO MESMO LOCAL NA SEGUNDA-FEIRA (24)

O ato começou ainda no início da tarde dessa segunda-feira, na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha. O grupo, com cerca de 20 pessoas, acabou se dispersando após a chegada da Polícia Militar, mas voltou a ocupar a rodovia por volta das 17 horas, já na altura do Bairro Rivera da Barra, no sentido Guarapari.

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Lá, manifestantes atearam fogo em uma barricada no meio da via e alguns integrantes do grupo tentaram incendiar um ônibus. A ação foi confirmada por policiais militares que estavam no local, que afirmaram que as chamas atingiram apenas os pneus do coletivo.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que os manifestantes também atiraram pedras contra o coletivo, que fazia a linha 612 (Parque R. Terra Vermelha/Terminal de Vila Velha via Ulisses Guimarães). Ninguém ficou ferido.