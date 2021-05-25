"Minha vida acabou", diz mãe de motoboy morto em acidente em Vila Velha

Erina Pereira da Silva e o filho, o motoboy Gabriel da Silva Rodrigues, de 23 anos Crédito: Acervo pessoal

A cuidadora de idosos, Erina Pereira da Silva, de 43 anos, tem certeza que a vida dela jamais será a mesma desde que recebeu a notícia de que seu filho, o motoboy Gabriel da Silva Rodrigues, de 23 anos, morreu em um acidente de trânsito.

Erina contou que soube da intimação durante a entrevista com a reportagem de A Gazeta na manhã desta terça-feira (23). Abalada pela perda trágica do filho, ela vive a tristeza do luto e a expectativa de que os responsáveis sejam punidos.

"Esses dias eu não estou vivendo, eu estou vegetando. Não tenho nada a reclamar do meu filho. Ele quem estava comigo constantemente, quem ia ao supermercado, quem abotoava minha sandália, quem morava comigo. O dia que ele estava de folga e eu também, nós almoçávamos juntos. Era meu parceiro, minha vida agora acabou. Minha vida não faz mais sentido", desabafou.

A cuidadora de idosos esteve no protesto de motociclistas na Rodovia do Sol , em Vila Velha, realizado nessa segunda-feira (24). A ação foi encerrada após a Polícia Militar usar gás lacrimogênio e balas de borracha contra os manifestantes.

"Na manifestação que teve eu fiquei machucada. Ouvi uma explosão e tive desmaio na hora. Fui para o hospital e estou com minha perna enfaixada. Eu não vou parar, se for possível, eu dou a minha vida pelo meu filho. Eu falava todo dia com ele: 'meu filho, quando você for [morrer] eu quero ir junto. Eu quero ir agora, só para passar essa dor que não passa. É uma dor irreparável", lamentou.

Sobre o acidente, Erina disse que não tem dúvidas de que o motorista seja responsável pela colisão que provocou a morte do filho dela. Ela espera que com a intimação, a polícia dê prosseguimento às investigações e conclua o que motivou a batida.

"Meu filho estava vindo do bairro Interlagos, havia três anos que trabalhava como motoboy. Esse homem empurrou o meu menino mais de 100 metros. Passou por dentro do mato e caiu na ribanceira. Jogou o corpo do meu filho no mato", relembrou.

Your browser does not support the audio element. Minha vida acabou, diz mãe de motoboy morto em acidente em Vila Velha

Onix ficou com a frente destruída após o impacto da batida Crédito: Reprodução

O ACIDENTE

De acordo com registros da Polícia Militar , o acidente ocorreu às 4h25 de domingo (23). Gabriel morreu no local. Inicialmente, eles foram acionados ao local para atender a uma ocorrência de capotamento com vítima parcial. Neste caso, segundo informações repassadas aos militares, o condutor do veículo teria sido socorrido para um hospital particular do município.

Quando chegaram ao local do acidente, encontraram o homem que havia levado o motorista ferido para o hospital. Ele contou que seguia pela Rodovia do Sol, sentido Guarapari - Vila Velha, quando foi ultrapassado por um Onix branco em alta velocidade.

Mais à frente, flagrou quando o veículo perdeu o controle e entrou em uma região de mata sem reduzir a velocidade. Ele se aproximou e viu o motorista do Onix ferido. O homem pediu socorro e foi levado para o hospital. Antes da chegada dos policiais, ele recebeu alta e foi embora. No boletim não constam detalhes de como teria acontecido a colisão com a moto de Gabriel.