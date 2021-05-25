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Nos braços da mãe

Jovem que foi candidata a vereadora tem morte súbita aos 21 anos no ES

Letícia Caliman Baptisti morreu em casa. Ela morava em Venda Nova do Imigrante e cursava Arquitetura no Ifes
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 mai 2021 às 11:13

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 11:13

Letícia Caliman Baptisti morreu em casa. Ela morava em Venda Nova do Imigrante e cursava arquitetura
Jovem que foi candidata a vereadora tem morte súbita aos 21 anos no ES Crédito: Redes Sociais
Uma jovem de Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo, morreu na tarde desta segunda-feira (24), vítima de uma parada cardíaca. Letícia Caliman Baptisti, de 21 anos, estava em casa quando se sentiu mal e não resistiu. Na última eleição, ela foi candidata a vereadora no município pelo Partido Verde.
Letícia estava cursando Arquitetura pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Colatina, mas devido à pandemia, estudava em casa. Ela era sobrinha do deputado federal Evair de Melo, que também é de Venda Nova do Imigrante.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na manhã desta terça-feira (25), o parlamentar contou como tudo aconteceu. “Como as aulas estão à distância, ela estava em casa com a mãe. Ontem de tarde falou que não estava se sentindo bem e disse pra mãe que iria desmaiar. Nesse momento já caiu nos braços da mãe e não resistiu”, disse Evair.

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"NÃO TINHA PROBLEMA DE SAÚDE", DIZ TIO

O deputado informou ainda que Letícia não tinha nenhuma comorbidade. "Ela não tinha nenhum problema de saúde e não temos mais ninguém na família que teve isso. Não temos ideia do porquê isso aconteceu. Ela era como uma filha. Cresceu com a gente", afirmou. 
O sepultamento de Letícia foi realizado nesta manhã, em Venda Nova Imigrante. Nas redes sociais, o deputado postou uma foto da sobrinha e lamentou o ocorrido.

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