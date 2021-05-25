Infarto: entenda como o problema atinge jovens e por que costuma ser fatal

Problemas cardíacos podem não ser detectados entre jovens, caso não haja fator hereditário a ser investigado Crédito: Way Home Studio/Freepik

A morte súbita de jovens que não têm problemas de saúde conhecidos, como no caso da universitária Letícia Caliman Baptisti, de apenas 21 anos , sempre despertam questionamentos sobre os motivos que levam essas pessoas a sofrer infarto. Um ataque cardíaco num público de faixa etária menor que 40 anos é, em geral, fulminante, ou seja, não há tempo hábil para prestar socorro e costuma ser fatal.

O cardiologista Henrique Bonaldi diz que há três situações que podem colocar jovens no grupo de risco para infartos: uso de drogas, hereditariedade e doença preexistente não identificada.

No fator entorpecentes, Bonaldi explica que, sobretudo o consumo dos derivados das inas - cocaína, heroína, meta-anfetamina - tem um forte impacto no organismo, como se o usuário tivesse tomado uma descarga de adrenalina e o corpo todo fica com os vasos dilatados. Batimentos cardíacos ficam muito elevados, a pressão arterial também. "Essa pessoa pode não aguentar, ter um AVC hemorrágico, infartar, ter uma insuficiência cardíaca súbita e aguda", descreve.

O cardiologista ressalta que essa é uma causa evitável e, nem sempre, o usuário de drogas vai morrer por uma overdose. O uso contínuo lesiona os vasos sanguíneos gradativamente até o ponto em que a pessoa, num dia qualquer, sem nem mesmo ter consumido entorpecentes, tem um mal súbito e morre.

HEREDITARIEDADE

Outra condição que pode levar à morte súbita é o fator hereditário. Se uma pessoa tem pais e avós que morreram na faixa dos 30, 40 anos, o risco de também apresentar problemas cardíacos é maior, afirma Bonaldi. Mas não é uma sentença de morte. Neste caso, o acompanhamento contínuo com um cardiologista e a realização de exames mais especializados permitem que esse indivíduo tenha uma vida longa, adotando as medidas necessárias para preservar a saúde do coração.

Caso de jovem de 21 anos que morreu em Venda Nova chamou atenção. Infartos em jovens costumam ser fulminantes Crédito: Redes Sociais

Agora, no caso de jovens que não usam drogas nem têm a genética como causa para infartos, o ataque cardíaco é mais difícil de ser evitado porque não há como prever.

Henrique Bonaldi observa que, em geral, essas pessoas nascem com uma malformação no coração que não é detectada porque, a princípio, não têm o perfil para a realização de exames cardiológicos.

"Imagine fazer uma ressonância em 100% dos jovens de 21 anos ou um cateterismo em todos eles. Isso não acontece porque, em termos epidemiológicos, não há indicação. Uma pessoa que é dependente químico, já é possível identificar numa anamnese (entrevista que o médico faz com o paciente). Uma que tenha o fator hereditário vai apresentar a sua condição. Mas um jovem que possui uma malformação, muitas vezes só se descobre quando infarta", compara.