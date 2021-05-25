Bandidos roubam produtos, carro e até máscara de feirante em Vila Velha

Do G1/ES

Feirante Josué Carlos foi assaltado ao chegar para trabalhar em Araçás, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um feirante foi roubado e agredido durante um assalto na manhã desta terça-feira (25) no bairro Araçás, em Vila Velha . Os criminosos levaram o carro, os produtos que ele venderia na feira e até a máscara do trabalhador. O filho dele, que também estava no carro, teve o celular roubado pelos assaltantes.

Segundo Josué Carlos, ele havia acabado de estacionar o carro na esquina da Avenida Sérgio Cardoso e estava com o filho de 16 anos no banco do carona. O feirante ia começar a trabalhar na feira do bairro quando dois criminosos armados o abordaram.

"Não tinha nem dois minutos que eu havia estacionado. Um deles me abordou, me segurando pela camisa e colocou a arma na minha cabeça. O outro deu a volta no carro dizendo "perdeu, perdeu", depois tomou o celular do meu menino que estava no carro, pegou o celular dele", conta.

Enquanto um dos bandidos tentava ligar o carro de Josué, o outro tentou roubar outro motorista do outro lado da rua. Foi nesse momento que o feirante deu uma garrafada na cabeça do outro criminoso, na tentativa de contê-lo. "Eu estava com as garrafas de bebida na mão e quando ele virou de costas para tentar abordar outro motorista, o acertei na cabeça", afirma Josué. O assaltante, no entanto, conseguiu fugir do local com o comparsa.

Durante o assalto, Josué chegou a ser agredido na cabeça com coronhadas. O feirante trabalhava fazendo manutenção em prédios, mas com a pandemia, ficou desempregado e decidiu investir em produtos da roça, como queijos, linguiça e cachaça. Tem apenas um mês que ele começou a vender na feira de Araçás. De uma só vez, o feirante conta que perdeu o carro, que não tem seguro, e tudo que levou para vender.

Moradores disseram que bandidos aproveitam o movimento da feira para cometer assaltos na região. No local, outro feirante contou que também teve o carro roubado ao chegar para trabalhar na feira, há 12 dias.

CARRO E MERCADORIAS RECUPERADOS

Ainda no final da manhã desta terça-feira (25), o carro de Josué Carlos foi recuperado pela polícia, depois de ser abandonado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, na Praia de Itaparica. Após passar por perícia e trâmites burocráticos, o veículo voltou para a mão do dono por volta das 15h.

"Está tudo certinho, graças a Deus. A mercadoria também está todinha dentro do carro. Gostaria até de destacar a importância da Delegacia Patrimonial, que foram os rapazes de lá que foram atrás rapidinho. Agora, só a parte do susto e do choque que demora um pouco para passar", comentou o feirante, aliviado.

O QUE DIZ A POLÍCIA

TV Gazeta, a Para a reportagem da, a Polícia Civil que as vítimas precisam registrar boletim de ocorrência presencialmente na delegacia ou de forma on-line. A PC pediu ainda para quem tiver informações sobre o crime informar por meio do Dique Denúncia 181 – não é preciso se identificar.

TV Gazeta, a PM destacou ainda que faz policiamento na região onde ocorreu o assalto. Já a Polícia Militar informou que fez o patrulhamento na região assim que recebeu o chamado sobre o ocorrido com o feirante para tentar localizar o carro, e disse que outra equipe foi atender a vítima no local do crime. À, a PM destacou ainda que faz policiamento na região onde ocorreu o assalto.