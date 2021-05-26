Homem tenta comprar celular com dinheiro falso em Vila Velha

Um homem de 27 anos foi flagrado nesta terça-feira (25) quando tentava comprar um celular com dinheiro falso. A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada após o vendedor do celular, que havia anunciado o aparelho em um site, ter marcado um encontro com o comprador para entregar o telefone e receber o dinheiro. Durante o encontro, o vendedor percebeu que as notas eram falsas.
Agentes da Guarda Municipal perceberam que as notas, de R$ 100 e R$ 50, possuíam números de série repetidos. Para comprovar a fraude, eles levaram o dinheiro até um supermercado, onde um teste foi feito com o uso de uma caneta que identifica notas falsas.
O homem foi levado pelos agentes para a sede da Polícia Federal. Lá, ele contou aos policiais que havia recebido as cédulas de um amigo e disse que não sabia que o dinheiro era falso.
De acordo com a inspetora Suellem, da Guarda de Vila Velha, o homem não ofereceu resistência e colaborou com os agentes. Ele não precisou ser algemado dentro da viatura.
Ele foi liberado no final da noite desta terça após prestar depoimento. Já o amigo dele, que teria repassado as notas falsas, não foi localizado. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal.