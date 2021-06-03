Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Linhares

Your browser does not support the audio element. Homens armados rendem família e levam Jaguar, joias e celulares em Linhares

Uma família foi feita refém na tarde da última terça-feira (1º), por volta de 12h40, no bairro BNH, em Linhares . De acordo com informações da Polícia Militar , uma mulher estava na casa da mãe, com suas três filhas - uma jovem de 18 anos, uma adolescente de 13 e outra criança de apenas 2 anos e 7 meses. Além delas, a funcionária do local ficou nas mãos dos bandidos.

Três indivíduos armados e usando máscaras pularam o muro da casa e renderam a família. Enquanto um criminoso vigiava as vítimas, os outros dois pegaram vários objetos de valor, como joias, celulares, notebook e a chave do Jaguar. Como o veículo era automático e nenhum dos bandidos sabia conduzir, ligaram para uma quarta pessoa ajudar. Dois saíram com o carro e os outros permaneceram na residência até as 16h, quando trancaram a família em um quarto.

Eles fugiram levando a câmera externa e o HD do sistema de videomonitoramento. Os reféns conseguiram sair do quarto uma hora depois. A mãe das crianças disse que provavelmente o alvo era o esposo, pois ouviu os assaltantes dizendo: "O homem não está aqui. Passaram a informação errada, alguém vai pagar". Durante a ação criminosa, ela ouviu inclusive que já havia um comprador para o veículo. Além disso, sabiam que a mulher, casada com o suposto alvo, tinha muitas joias e, por isso, queriam ir à casa dela. Porém, para evitar que isso acontecesse, contou que estava separada e que não tinha mais acesso ao local. Foi aí que a quadrilha desistiu e foi embora.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que dois suspeitos, de 23 e 16 anos, foram conduzidos para a Delegacia Regional da Serra ainda no dia do crime. O jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado. Ele foi levado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Além do Jaguar - que custa mais de 250 mil - foram recuperados três celulares modelo Iphone, uma televisão de 32 polegadas e uma capa de tablet. Todos os itens foram devolvidos ao dono.

De acordo com a PCES, a ocorrência está sob investigação da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC) de Linhares. Informações adicionais não foram repassadas para preservar a apuração do caso, informou a Polícia Civil.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finaliza a nota.