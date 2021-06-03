Comércio em Vitória registra um roubo por dia nos 4 primeiros meses de 2021

Assalto a comércio de Vitória flagrado por câmeras de segurança Crédito: Arquivo TV Gazeta

De acordo a Sesp, de janeiro a abril de 2020, foram registrados 49 roubos em Vitória ; já neste ano, o número foi para 121. O secretário de Segurança de Vitória, Ícaro Ruginski, aponta que é, estatisticamente, quase um roubo ao comércio por dia. “Esse número é alto”, completou.

Ruginski citou um tipo de crime que vinha ocorrendo sistematicamente no período. “No início deste ano tivemos um surto de crimes de roubo a farmácias. Esse fato praticamente foi resolvido com a prisão de umas das principais organizadoras, mentoras desse tipo de crime, e desde então, em meados de abril até hoje nós tivemos uma redução expressiva”.

Ainda de acordo com o secretário, a equipe de segurança trabalha em conjunto para combater a criminalidade. “É importante destacar que a Guarda Municipal age de forma auxiliar na redução dos índices de criminalidade. Tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar são as responsáveis por atuar na manutenção da ordem pública e da paz social. A guarda tem feito seu papel, agido de forma integrada com essas instituições para que a gente possa ter bons resultados”.

Além do destaque negativo no município de Vitória, em todo o Estado os roubos, popularmente conhecidos como assaltos, tiveram um aumento de 27%, comparados ao mesmo período do ano passado, de janeiro a abril. No interior, esse crime teve destaque. No Norte do Espírito Santo, o número dobrou no período, o que pode indicar a migração de crimes para essas áreas, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública.

O subsecretário de Integração Institucional, Guilherme Pacífico, destacou que estão trabalhando para minimizar a violência na zona rural. “Também é uma preocupação do Ministério da Justiça da Segurança Pública, eles estão formatando uma política nacional de combate à violência no campo. Isso já está no nosso radar com atenção, e é realmente uma cobrança legítima da população”, pontuou.

ESTRATÉGIA