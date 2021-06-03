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Violência

Comércio em Vitória registra um roubo por dia nos 4 primeiros meses de 2021

De janeiro a abril deste ano, foram registrados na Capital 121 crimes dessa natureza. No mesmo período do ano passado, foram 49 roubos
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

03 jun 2021 às 07:34

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 07:34

Assalto a comércio na Grande Vitória
Assalto a comércio de Vitória flagrado por câmeras de segurança Crédito: Arquivo TV Gazeta
Os primeiros meses do ano foram marcados por uma série de roubos e furtos ao comércio, na Grande Vitória. Na Capital, os números são expressivos, com os roubos a estabelecimentos registrando um aumento de 146% de janeiro a abril, em relação ao mesmo período de 2020. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
De acordo a Sesp, de janeiro a abril de 2020, foram registrados 49 roubos em Vitória; já neste ano, o número foi para 121. O secretário de Segurança de Vitória, Ícaro Ruginski, aponta que é, estatisticamente, quase um roubo ao comércio por dia. “Esse número é alto”, completou.
Ruginski citou um tipo de crime que vinha ocorrendo sistematicamente no período. “No início deste ano tivemos um surto de crimes de roubo a farmácias. Esse fato praticamente foi resolvido com a prisão de umas das principais organizadoras, mentoras desse tipo de crime, e desde então, em meados de abril até hoje nós tivemos uma redução expressiva”.
Ainda de acordo com o secretário, a equipe de segurança trabalha em conjunto para combater a criminalidade. “É importante destacar que a Guarda Municipal age de forma auxiliar na redução dos índices de criminalidade. Tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar são as responsáveis por atuar na manutenção da ordem pública e da paz social. A guarda tem feito seu papel, agido de forma integrada com essas instituições para que a gente possa ter bons resultados”.

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Além do destaque negativo no município de Vitória, em todo o Estado os roubos, popularmente conhecidos como assaltos, tiveram um aumento de 27%, comparados ao mesmo período do ano passado, de janeiro a abril. No interior, esse crime teve destaque. No Norte do Espírito Santo, o número dobrou no período, o que pode indicar a migração de crimes para essas áreas, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública.
O subsecretário de Integração Institucional, Guilherme Pacífico, destacou que estão trabalhando para minimizar a violência na zona rural. “Também é uma preocupação do Ministério da Justiça da Segurança Pública, eles estão formatando uma política nacional de combate à violência no campo. Isso já está no nosso radar com atenção, e é realmente uma cobrança legítima da população”, pontuou.

ESTRATÉGIA 

Guilherme Pacífico destaca também a contratação de novos policiais como estratégia de combate a crimes, além do aprimoramento da investigação. “Nós estamos discutindo o teleflagrante, que vai poder otimizar os recurso humanos da Polícia Civil voltados para investigação de crimes, ou seja, um trabalho tecnológico e uma estratégia de inteligência e integração”, finalizou.

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