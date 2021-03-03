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Leonel Ximenes

Vitória recupera mais veículos; número de roubos e furtos cai

Um deles foi recuperado durante a Operação Limpa Lama, realizada no último fim de semana, na região da Rua da Lama, em Jardim da Penha

Publicado em 03 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

03 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Central de videomonitoramento da Guarda Municipal de Vitória
Central de videomonitoramento da Guarda Municipal de Vitória Crédito: Leonardo Silveira
A Guarda Civil Municipal de Vitória registrou aumento de 33,3% do número de veículos recuperados, nos dois primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2020, foram 15 veículos, furtados ou roubados, recuperados em janeiro e fevereiro. Em 2021, o número subiu para 20.
Um deles foi recuperado durante a Operação Limpa Lama, realizada no último fim de semana, na região da Rua da Lama, em Jardim da Penha.
Paralelamente, a Capital teve queda de 39,1% de furto e roubo de veículos, nos dois primeiros meses de 2021. De 1° de janeiro a 29 de fevereiro de 2020, foram registrados 166 furtos e roubos de veículos (carro e moto) em Vitória. No último bimestre, o número caiu para 101.

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A Guarda Municipal de Vitória vai contar, a partir desta semana, com o uso de etilômetros em operações para fiscalizar embriaguez ao volante, inclusive com o etilômetro passivo, que capta a presença de álcool no ar e não precisa do motorista para assoprar o aparelho no bocal.
Nos próximos meses, a Capital terá também uma guarda especializada para atuar em locais mais perigosos, a futura Ronda Ostensiva Municipal (Romu).  Morro da Garrafa, Bairro da Penha e São Pedro são regiões onde deverão atuar a Romu. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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