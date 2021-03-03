Vitória recupera mais veículos; número de roubos e furtos cai

A Guarda Civil Municipal de Vitória
registrou aumento de 33,3% do número de veículos recuperados, nos dois primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2020, foram 15 veículos, furtados ou roubados, recuperados em janeiro e fevereiro. Em 2021, o número subiu para 20.
Um deles foi recuperado durante a Operação Limpa Lama, realizada no último fim de semana, na região da Rua da Lama
, em Jardim da Penha.
Paralelamente, a Capital teve queda de 39,1% de furto e roubo de veículos, nos dois primeiros meses de 2021. De 1° de janeiro a 29 de fevereiro de 2020, foram registrados 166 furtos e roubos de veículos (carro e moto) em Vitória. No último bimestre, o número caiu para 101.
A Guarda Municipal de Vitória vai contar, a partir desta semana, com o uso de etilômetros em operações para fiscalizar embriaguez ao volante, inclusive com o etilômetro passivo, que capta a presença de álcool no ar e não precisa do motorista para assoprar o aparelho no bocal.