Policiais e Guarda Municipal apreendem armas em Ilha das Flores, Vila Velha

A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu armas e munição de diversos calibres na tarde de sábado (27), no bairro Ilha das Flores. A apreensão foi realizada após a equipe receber uma denúncia anônima. Uma mulher foi presa, mas o alvo da ação era o seu companheiro Bruno Antônio da Silva, foragido do sistema prisional desde abril de 2020. Ele responde pelos crimes de tráfico e homicídio.
A ação contou com o apoio de policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Secretaria de Estado da Justiça. Segundo a Guarda, as armas foram jogadas no quintal do vizinho quando as equipes chegaram ao local. Na residência, a equipe apreendeu uma quantia de mais de R$ 14 mil em dinheiro, quatro carregadores de pistola, produtos químicos, substâncias semelhantes a crack e cocaína e material de preparo e embalo de drogas.
Para a equipe, a mulher de 27 anos, que estava na casa, alegou que não conhecia o suspeito, mas uma foto dos dois foi encontrada em um porta-retrato.
Segundo a Guarda Municipal, uma mulher foi detida e encaminhada para o DPJ de Vila Velha com o material apreendido, sob a acusação de posse ilegal de arma de fogo. Bruno Antônio da Silva continua foragido.