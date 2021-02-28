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Em busca de foragido

Policiais e Guarda Municipal apreendem armas em Ilha das Flores, Vila Velha

Ação ocorreu após denúncia anônima. As armas foram jogadas no quintal do vizinho quando as equipes chegaram ao local. Uma mulher foi presa
Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

28 fev 2021 às 12:36

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 12:36

Guarda Municipal de Vila Velha e Polícia Civil apreendem armas, munições e dinheiro
Guarda Municipal de Vila Velha e Polícia Civil apreendem armas, munições e dinheiro Crédito: Divulgação
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu armas e munição de diversos calibres na tarde de sábado (27), no bairro Ilha das Flores. A apreensão foi realizada após a equipe receber uma denúncia anônima. Uma mulher foi presa, mas o alvo da ação era o seu companheiro Bruno Antônio da Silva, foragido do sistema prisional desde abril de 2020. Ele responde pelos crimes de tráfico e homicídio.
A ação contou com o apoio de policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Secretaria de Estado da Justiça. Segundo a Guarda, as armas foram jogadas no quintal do vizinho quando as equipes chegaram ao local. Na residência, a equipe apreendeu uma quantia de mais de R$ 14 mil em dinheiro, quatro carregadores de pistola, produtos químicos, substâncias semelhantes a crack e cocaína e material de preparo e embalo de drogas.
Para a equipe, a mulher de 27 anos, que estava na casa, alegou que não conhecia o suspeito, mas uma foto dos dois foi encontrada em um porta-retrato.
Segundo a Guarda Municipal, uma mulher foi detida e encaminhada para o DPJ de Vila Velha com o material apreendido, sob a acusação de posse ilegal de arma de fogo. Bruno Antônio da Silva continua foragido.

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