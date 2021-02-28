Policiais e Guarda Municipal apreendem armas em Ilha das Flores, Vila Velha

A ação contou com o apoio de policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Diretoria de Operações Táticas (DOT) da Secretaria de Estado da Justiça. Segundo a Guarda, as armas foram jogadas no quintal do vizinho quando as equipes chegaram ao local. Na residência, a equipe apreendeu uma quantia de mais de R$ 14 mil em dinheiro, quatro carregadores de pistola, produtos químicos, substâncias semelhantes a crack e cocaína e material de preparo e embalo de drogas.