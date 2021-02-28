Um homem que fazia caminhada na orla da Praia de Itapuã, em Vila Velha, na noite deste sábado (27), foi atingido de raspão na cabeça por um disparo durante uma tentativa de assalto. O crime aconteceu por volta das 19h30.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas narraram que o homem foi surpreendido por dois assaltantes que exigiram, sob ameaças, que a vítima entregasse o celular e uma corrente de ouro.
Homem é atingido por disparo em tentativa de assalto na orla de Itapuã
A vítima, no entanto, teria resistido e tentado fugir. Um dos assaltantes atirou na direção do homem, que foi atingido de raspão na cabeça.
O homem foi socorrido pelos militares e levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria. Quando a Polícia chegou ao local, os assaltantes já haviam fugido.