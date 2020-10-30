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Leonel Ximenes

Quatro cidades concentram 2 em cada 3 veículos roubados no ES

Vitória lidera a lista de ocorrências de furto e roubo, segundo  o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O Espírito Santo tem atualmente 503 veículos com restrição de furto e roubo
O Espírito Santo tem atualmente 503 veículos com restrição de furto e roubo Crédito: Divulgação
O Espírito Santo tem atualmente 503 veículos com restrição de furto e roubo, segundo os dados mais atualizados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), de setembro. Desses 503, 340 (67,59%) estão nos quatro grandes municípios da Grande Vitória: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
A Capital concentra 103, enquanto Vila Velha vem com 86, Serra, 83 e, Cariacica, 68. Fora do eixo metropolitano, o destaque negativo fica para Cachoeiro de Itapemirim. Na Capital Secreta do Mundo, estão 44 veículos com restrição de furto e roubo.

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AS CORES PREFERIDAS DOS MOTORISTAS

Considerando a frota existente na Grande Vitória, a preferência dos motoristas fica por veículos da cor branca. Em Vitória, são 61.559, sendo que o segundo lugar, prata, tem 41.472 unidades.
Em Vila Velha, o branco também ganha de goleada (57.770) e o prata vem logo atrás (47.504). Na Serra também há essa dobradinha, com 57.930 “branquelos” e 41.611 prateados. Cariacica tem como líder o branco (42.808) e o segundo lugar destoou, sendo o preto (28.803).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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