AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fique atento!

Detran alerta para golpe do leilão de veículos on-line em site falso

Segundo órgão, no momento não há editais de leilão em andamento. Fraude está sendo investigada Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 17:32
Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Sede do Detran - Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ
Sede do Detran, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Golpistas estão anunciando leilões eletrônicos de veículos em um site falso, como se fossem leilões on-line do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES). O alerta é do próprio Detran e a fraude está sendo investigada Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).
O Detran/ES ressalta que todos os leilões eletrônicos que realiza podem ser consultados no site oficial www.detran.es.gov.br, na área de Editais de leilão de veículos, e orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma deve acessar a página oficial do órgão antes de fornecer quaisquer dados pessoais ou efetuar pagamentos em outros sites.
Detran alerta para golpe do leilão de veículos on-line em site falso
O órgão informa ainda que, no momento, não tem leilões eletrônicos agendados. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o setor responsável por e-mail, por meio do endereço de e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3145-6666.
A orientação do departamento é que as pessoas que identificarem sites do tipo denunciem à Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].

Veja Também

200 pessoas por dia têm WhatsApp clonado no ES para golpes financeiros

Analistas identificam ao menos 30 domínios falsos para aplicar golpe do Pix

O que fazer se o seu FGTS emergencial desaparecer do Caixa Tem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa Ilha do Boi - processo Hugo Soares de Souza
Casa na Ilha do Boi é disputada na Justiça por investigado na máfia do vinho
Imagem de destaque
A nova lógica das nacionalizações
A Prefeitura de Linhares deve R$ 800 mil em direitos autorais, segundo o Ecad
Escritório de artistas acusa prefeitura do ES de calote e vai à Justiça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados