Detran alerta para golpe do leilão de veículos on-line em site falso

Golpistas estão anunciando leilões eletrônicos de veículos em um site falso, como se fossem leilões on-line do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES). O alerta é do próprio Detran e a fraude está sendo investigada Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).