Golpistas estão anunciando leilões eletrônicos de veículos em um site falso, como se fossem leilões on-line do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES). O alerta é do próprio Detran e a fraude está sendo investigada Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).
O Detran/ES ressalta que todos os leilões eletrônicos que realiza podem ser consultados no site oficial www.detran.es.gov.br, na área de Editais de leilão de veículos, e orienta que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma deve acessar a página oficial do órgão antes de fornecer quaisquer dados pessoais ou efetuar pagamentos em outros sites.
Detran alerta para golpe do leilão de veículos on-line em site falso
O órgão informa ainda que, no momento, não tem leilões eletrônicos agendados. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o setor responsável por e-mail, por meio do endereço de e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 3145-6666.
A orientação do departamento é que as pessoas que identificarem sites do tipo denunciem à Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].