Preso integrante do PCC acusado de furtos de veículos no Rio e no ES

Um homem acusado de furtar veículos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo foi preso em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (19). A polícia conseguiu chegar até Alcione Ribeiro da Silva Filho, de 36 anos, após ele furtar um veículo em Cachoeiro de Itapemirim e ainda tentar extorquir um empresário. Alcione ficou preso durante 10 anos e estava solto há 3 meses.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante uma operação conjunta entre as forças policiais do Rio de Janeiro e do Espirito Santo. Alcione estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto e era procurado pela Polícia Civil do Rio.
A investigadora da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, Marinalda Mendonça, contou que na última terça-feira um vendedor de 29 anos procurou a delegacia para relatar que o seu veículo havia sido furtado.
A vítima anunciou o seu veículo Toyota Corolla em um site de compra e de vendas, e Alcione marcou de ver. Eles se encontraram, e o suspeito pediu para dirigir e foi até um posto de combustíveis no bairro Gilberto Machado e disse que precisaria comprar um remédio, mas, como estava com a perna quebrada, não poderia subir as escadas", explicou.
Segundo a investigadora, o criminoso convenceu a vítima a comprar o remédio para ele e, nesse momento, aproveitou para fugir com o veículo em direção à BR 101.
EXTORSÃO
Dias após o furto, o suspeito começou a ligar para a vítima pedindo dinheiro para devolver o veículo. A investigadora Marinalda Mendonça contou que, primeiro, Alcione pediu R$ 3 mil, depois R$ 2 mil e, por fim, R$ 1 mil.
Nós estávamos acompanhando essa negociação, conseguimos identificar Alcione e entramos em contato com a 134ª DP de Campos, que já estava à sua procura, pois ele estava com um mandado de prisão em aberto por furto. Ele é considerado um dos maiores ladrões de carro no Rio de Janeiro. Ele confessou que deu golpes em Vila Velha, Vitória, Guarapari, e em em Campos.
Alcione ainda disse para a polícia que furtava veículos por encomenda do Rio de Janeiro para entregar no Espírito Santo e vice versa. Afirmou, ainda, que é ligado ao PCC do Rio. Além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito ainda foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao sistema prisional.
O veículo Toyota Corolla, furtado em Cachoeiro de Itapemirim, ainda não foi recuperado.
Preso integrante do PCC acusado de furtos de veículos no Rio e no ES