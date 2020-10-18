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Fiscalização

PM e Guarda Municipal interrompem festas clandestinas em Vila Velha

Nos eventos, que reuniam mais de 550 pessoas, sendo aproximadamente 250 em uma e 300 em outra, as forças de segurança tiveram que fazer a dispersão dos locais.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 12:10

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 12:10

Nos eventos, que reuniam mais de 550 pessoas, sendo aproximadamente 250 em uma e 300 em outra, as forças de segurança tiveram que fazer a dispersão dos locais.
PM e Guarda Municipal interrompem duas festas clandestinas em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vila Velha
Uma ação de fiscalização da Prefeitura de Vila Velha em conjunto com a Policia Militar e Guarda Municipal interrompeu, na madrugada deste domingo (18), duas festas clandestinas nos bairros de Itapuã e da Ilha da Conceição. Nos eventos, que reuniam mais de 550 pessoas, sendo aproximadamente 250 em uma e 300 em outra, as forças de segurança tiveram que fazer a dispersão dos locais. Aparelhagem e caixas de som, além de bebidas alcoólicas foram apreendidas.
As equipes chegaram aos eventos clandestinos depois de monitorarem as redes sociais. Em Itapuã, segundo a Guarda Municipal, o evento estava sendo realizado em um prédio abandonado de três andares, sem as mínimas condições de higiene e muita sujeita espalhada nos vários ambientes da edificação, com instalações hidrossanitárias e de iluminação precárias e improvisadas.
Os policiais e os agentes da Guarda Municipal abordaram cada jovem que saía do local entre rapazes e moças, muitas deles menor de idade. Em um dos cômodos do prédio, encontraram uma balança de precisão e material para embalo de drogas, além de muitas garrafas de bebidas e de energético vazias espalhadas nos vários ambientes.
Por volta das 3h00, o comboio seguiu para a Ilha da Conceição, onde também ocorria uma festa clandestina em um ambiente fechado que reunia mais de 300 pessoas em uma área de mais de 2 mil metros quadrados. No térreo de uma edificação de dois andares ficava a aparelhagem de som e uma espécie de bar improvisado de onde se vendia as bebidas alcoólicas.

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Os policiais também realizaram abordagens em jovens e a veículos suspeitos, mas nada foi encontrado, nem mesmo os responsáveis pelo evento. A aparelhagem de som e bebidas alcoólicas foram apreendidas. As equipes também estiveram em Jardim Marilândia, mas não havia nenhum evento no local como divulgado nas redes sociais.
Essas ações são importantes para inibir o tráfico de drogas e a criminalidade violenta, explicou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Júnior, alegando que nessas festas clandestinas são criadas as condições favoráveis para que o crime aconteça.

OPERAÇÃO

O capitão Thiago Willian, do 4º Batalhão da Policia Militar de Vila Velha, avaliou a operação como positiva. Prevenir que o crime ocorra já muito positivo, além das apreensões, da repercussão e dos efeitos tranquilizadores da operação nas comunidades locais, enfatizou.
Participaram da ação treze militares em 3 viaturas da Polícia Militar, outras três viaturas da Guarda Municipal, com apoio de guarnições da Força Tática do 4º Batalhão, além das equipes de fiscalização de Meio Ambiente e de Posturas da Prefeitura de Vila Velha.

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