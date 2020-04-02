Videomonitoramento na Grande Vitória flagra lojas abertas na quarentena

Na Serra, câmeras de videomonitoramento ajudam a fiscalizar o cumprimento de medidas para combater o novo coronavírus Crédito: Everton Nunes | Secom PMS

Na Serra , a fiscalização acontece em conjunto com a Guarda Civil Municipal. Quando um operador da câmera verificar algum descumprimento das normas de isolamento social, a GCM será imediatamente acionada para ir até o local e tomar as medidas previstas em Lei, explicou o Major Maximiliano Werneck, secretário de defesa social.

De acordo com a Prefeitura da Serra , por enquanto, o sistema de videomonitoramento não flagrou qualquer estabelecimento aberto de maneira irregular. O município também informou que as câmeras podem fiscalizar possíveis eventos realizados nas ruas, que também estão proibidos.

CERCA DE 50 FLAGRANTES EM VILA VELHA

Por meio dos olhos eletrônicos, o município de Vila Velha já visualizou cerca de 50 situações inadequadas, incluindo comércio aberto e aglomerações de pessoas. Todos foram flagrados nos primeiros seis dias seguintes à medida que proibiu o funcionamento do comércio de modo geral.

Em ações individuais das forças de segurança, mais 150 estabelecimentos comerciais também foram fechados. Desde a publicação do decreto, "as equipes de videomonitoramento estiveram integralmente empenhadas no auxílio às forças policiais para o devido cumprimento das diretrizes", garantiu a prefeitura.

MESMA ESTRATÉGIA EM CARIACICA

Desde o último dia 21 de março, a Prefeitura de Cariacica também vem usando as 64 câmeras da cidade para ajudar na fiscalização da abertura do comércio. Em dez dias, foram fechados 147 estabelecimentos, dos quais oito foram flagrados pelo videomonitoramento.

No município, são as equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente que vão às ruas exigir que as medidas sejam cumpridas. Por enquanto, nenhuma multa foi aplicada; mas em caso de reincidência os proprietários poderão pagar valores que variam de R$ 500 a R$ 1.500.

230 CÂMERAS EM VITÓRIA