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Coronavírus

Não é momento para relaxar medidas de isolamento no ES, alerta Sesa

Com o primeiro óbito confirmado no Espírito Santo pela Covid-19, Nésio Fernandes reforçou a necessidade de a população manter-se em casa para evitar mais transmissões da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 10:30

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 10:30

Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao programa Bom dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (31)
O secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernande voltou a pedir que as pessoas permaneçam em casa Crédito: Reprodução/TV Gazeta
confirmação do primeiro óbito ocorrido por coronavírus no Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (02), fez com o que o secretário de saúde do Estado, Nésio Fernandes, reforçasse o pedido para que a população siga evitando aglomerações e exposições públicas desnecessárias.
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Em entrevista concedida ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o representante da pasta estadual de saúde afirmou que o momento não permite que sejam afrouxados os decretos estaduais que visam diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Nesse sentido, o governador Renato Casagrande prorrogou o decreto que mantém os shoppings fechados no ES.
"O conjunto da sociedade precisa despertar de fato para que este momento não é para pressionar qualquer  alívio das medidas de isolamento social porque na medida em que se aumentam os registros, cresce também a quantidade de casos graves. Isso com certeza pode ter um impacto na letalidade da população capixaba", salientou o secretário.

AUMENTO DE CASOS

O secretário disse ainda que a quarentena praticada nas últimas semanas apresentarão resultados nesta semana e também nos próximos dias, o que provavelmente fará subir o número de notificações e casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo. Por esse motivo, ratificou o secretário, ainda não é possível um relaxamento em relação ao isolamento social.

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"As medidas de isolamentos que tomamos há 15 dias vão repercutir na possível curva que teríamos a partir desta semana e na próxima semana. Não é possível, neste momento, flexibilizar as medidas por conta disso. A gente ainda está identificando os casos que ficaram doentes por contágio dos últimos 14 dias, então entendemos que é esperado um aumento grande de casos", disse Nésio, complementando que os descumprimentos praticados por muitas pessoas potencializam a transmissão.
"Temos ainda muita indisciplina social, muitas pessoas assintomáticas que não entenderam que não podem sair de casa", finalizou o secretário.

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