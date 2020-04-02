O secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernande voltou a pedir que as pessoas permaneçam em casa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

confirmação do primeiro óbito ocorrido por coronavírus no Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (02), fez com o que o secretário de saúde do Estado, Nésio Fernandes, reforçasse o pedido para que a população siga evitando aglomerações e exposições públicas desnecessárias.

Your browser does not support the audio element. Não é momento para relaxar medidas de isolamento no ES, alerta Sesa

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o representante da pasta estadual de saúde afirmou que o momento não permite que sejam afrouxados os decretos estaduais que visam diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Nesse sentido, o governador Em entrevista concedida ao, da TV Gazeta, o representante da pasta estadual de saúde afirmou que o momento não permite que sejam afrouxados os decretos estaduais que visam diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Nesse sentido, o governador Renato Casagrande prorrogou o decreto que mantém os shoppings fechados no ES.

"O conjunto da sociedade precisa despertar de fato para que este momento não é para pressionar qualquer alívio das medidas de isolamento social porque na medida em que se aumentam os registros, cresce também a quantidade de casos graves. Isso com certeza pode ter um impacto na letalidade da população capixaba", salientou o secretário.

AUMENTO DE CASOS

O secretário disse ainda que a quarentena praticada nas últimas semanas apresentarão resultados nesta semana e também nos próximos dias, o que provavelmente fará subir o número de notificações e casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo. Por esse motivo, ratificou o secretário, ainda não é possível um relaxamento em relação ao isolamento social.

"As medidas de isolamentos que tomamos há 15 dias vão repercutir na possível curva que teríamos a partir desta semana e na próxima semana. Não é possível, neste momento, flexibilizar as medidas por conta disso. A gente ainda está identificando os casos que ficaram doentes por contágio dos últimos 14 dias, então entendemos que é esperado um aumento grande de casos", disse Nésio, complementando que os descumprimentos praticados por muitas pessoas potencializam a transmissão.