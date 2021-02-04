Vitória terá guarda especializada para atuar em áreas perigosas

O secretário Ícaro Ruginski ao lado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) Crédito: Divulgação/Assessoria

Rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (4), o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, explicou alguns detalhes de como vai funcionar a Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Capital do Espírito Santo vai contar, nos próximos meses, com uma nova equipe da Guarda Municipal de Vitória especializada para atuar em áreas perigosas. Em entrevista ànesta quinta-feira (4), o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, explicou alguns detalhes de como vai funcionar a(Romu).

"O grupo será formado pelos guardas municipais que já trabalham em Vitória. A diferença é que vai haver um recrutamento de pessoas que tenham experiência para trabalhar em ronda ostensiva, que vão agir em ambientes mais desfavoráveis, onde o confronto com criminosos pode ter perigo maior", disse.

Ainda de acordo com o secretário, os agentes recrutados serão analisados pelos perfis de atuação e vão usar equipamentos adequados nas operações. O grupo também vai receber treinamento.

"Hoje (04) temos um agente que está concluindo um curso junto com a Guarda Municipal de Vila Velha. Esse agente será multiplicador, vai nos auxiliar a organizar a ronda. A partir disso, vamos organizar um curso", detalhou Ruginski.

Ainda não há data certa para que a ronda comece em Vitória, mas bairros como Bairro da Penha, Morro da Garrafa e São Pedro são possíveis áreas para receber a Romu.