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"Romu"

Vitória terá guarda especializada para atuar em áreas perigosas

O secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, explicou alguns detalhes de como vai funcionar a Ronda Ostensiva Municipal (Romu); entenda

Publicado em 

04 fev 2021 às 17:29

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:29

Segundo dia de mandato
O secretário Ícaro Ruginski ao lado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) Crédito: Divulgação/Assessoria
Capital do Espírito Santo vai contar, nos próximos meses, com uma nova equipe da Guarda Municipal de Vitória especializada para atuar em áreas perigosas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (4), o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, explicou alguns detalhes de como vai funcionar a Ronda Ostensiva Municipal (Romu).
"O grupo será formado pelos guardas municipais que já trabalham em Vitória. A diferença é que vai haver um recrutamento de pessoas que tenham experiência para trabalhar em ronda ostensiva, que vão agir em ambientes mais desfavoráveis, onde o confronto com criminosos pode ter perigo maior", disse.
Ainda de acordo com o secretário, os agentes recrutados serão analisados pelos perfis de atuação e vão usar equipamentos adequados nas operações. O grupo também vai receber treinamento.

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"Hoje (04) temos um agente que está concluindo um curso junto com a Guarda Municipal de Vila Velha. Esse agente será multiplicador, vai nos auxiliar a organizar a ronda. A partir disso, vamos organizar um curso", detalhou Ruginski.
Ainda não há data certa para que a ronda comece em Vitória, mas bairros como Bairro da Penha, Morro da Garrafa e São Pedro são possíveis áreas para receber a Romu.
"A Romu fará patrulhamento nas áreas mais perigosas, de acordo com as estatísticas e informações trabalhadas pelo nosso setor de inteligência. O objetivo não é excluir as atribuições da Polícia Militar e Civil, ao contrário. É ajudar a garantir a segurança da população de Vitória", finalizou.

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