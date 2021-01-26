Pazolini pede que secretários não usem celulares da Prefeitura de Vitória

Em contato com a coluna, o coronel Fronzio Calheira, ex-secretário de Segurança Urbana, órgão ao qual a Guarda Municipal de Vitória é subordinada, diz que a reclamação da atual gestão não procede. Segundo ele, o sistema opera via internet e não precisa de um software específico para funcionar. "Todos os gerentes e coordenadores foram treinados para operar a comunicação da Guarda Municipal. É uma ferramenta muito importante porque monitora os veículos da Guarda, em tempo real, trazendo economia para o município. Agora, se os atuais gestores acham que esse sistema não é útil, é um direito discricionário da administração. É só rescindir o contrato", afirma Calheira.