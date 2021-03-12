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Leonel Ximenes

Vitória tem quase 70% de redução de roubos e furtos em ônibus

Prefeito atribui queda, nos dois primeiros meses do ano, ao aumento do efetivo da Guarda Municipal nas ruas

Publicado em 12 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

12 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Agentes da Guarda Municipal abordam ônibus do sistema Transcol em Vitória
Agentes da Guarda Municipal abordam ônibus do sistema Transcol em Vitória Crédito: Jansen Lube/PMV
Nos dois primeiros meses do ano, os crimes contra o patrimônio, nos ônibus de Vitória, tiveram quase 70% de queda ante o mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro de 2021 aconteceram 20 furtos a ônibus na Capital, enquanto em 2020 foram registrados 62 - uma queda de 51,1%.
Em relação a roubos (assaltos), a queda foi praticamente a mesma: 66,6%. Foram 138 ocorrências no primeiro bimestre de 2020 ante 46 em janeiro e fevereiro de 2021.
Delegado da Polícia Civil licenciado, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) atribui essa queda a algumas ações adotadas neste ano pela sua gestão. Entre elas, ele destaca o reforço da Guarda Municipal; a alteração de rotinas e fluxos de trabalho da Guarda; o aumento do número de guardas na atividade-fim (policiamento) e redução de agentes em atividades burocráticas; o aumento da motivação dos agentes com a renovação completa do armamento da Guarda e a maior integração com todos os órgãos de segurança pública.
O prefeito adianta que não pretende, por enquanto, fazer um concurso público para o aumento do efetivo da Guarda Municipal, que tem 221 agentes comunitários e 239 agentes de trânsito. Pazolini alega que não há recursos disponíveis.
“Infelizmente o atual cenário orçamentário e fiscal não nos permite fazer isso neste momento. Mas só com a alteração das rotinas de trabalho e racionalização administrativa, conseguimos colocar mais 40 agentes na rua”, afirma o prefeito. “Racionalizando gastos e aumentando a eficiência, fizemos um concurso sem aumentar despesa.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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