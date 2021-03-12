Vitória tem quase 70% de redução de roubos e furtos em ônibus

Nos dois primeiros meses do ano, os crimes contra o patrimônio, nos ônibus de Vitória
, tiveram quase 70% de queda ante o mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro de 2021 aconteceram 20 furtos a ônibus na Capital, enquanto em 2020 foram registrados 62 - uma queda de 51,1%.
Em relação a roubos (assaltos), a queda foi praticamente a mesma: 66,6%. Foram 138 ocorrências no primeiro bimestre de 2020 ante 46 em janeiro e fevereiro de 2021.
Delegado da Polícia Civil licenciado, o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos) atribui essa queda a algumas ações adotadas neste ano pela sua gestão. Entre elas, ele destaca o reforço da Guarda Municipal; a alteração de rotinas e fluxos de trabalho da Guarda; o aumento do número de guardas na atividade-fim (policiamento) e redução de agentes em atividades burocráticas; o aumento da motivação dos agentes com a renovação completa do armamento da Guarda
e a maior integração com todos os órgãos de segurança pública.
O prefeito adianta que não pretende, por enquanto, fazer um concurso público para o aumento do efetivo da Guarda Municipal, que tem 221 agentes comunitários e 239 agentes de trânsito. Pazolini alega que não há recursos disponíveis.
“Infelizmente o atual cenário orçamentário e fiscal não nos permite fazer isso neste momento. Mas só com a alteração das rotinas de trabalho e racionalização administrativa, conseguimos colocar mais 40 agentes na rua”, afirma o prefeito. “Racionalizando gastos e aumentando a eficiência, fizemos um concurso sem aumentar despesa.”