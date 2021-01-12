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Poder de fogo

Guarda de Vitória recebe pistolas e escopetas para combate à violência

Os agentes da Guarda já contam com pistolas .40, que substituirão os antigos revólveres calibre 38 e as pistolas .380. Já as escopetas calibre 12 serão entregues aos profissionais que passam por capacitação para este tipo de armamento

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 13:30

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

12 jan 2021 às 13:30
Armas
A Guarda Municipal de Vitória recebeu pistolas .40 e escopetas calibre 12 para o trabalho ostensivo em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Guarda de Vitória recebe pistolas e escopetas para combate à violência
A Guarda Municipal de Vitória recebeu, nesta terça-feira (12), reforço no armamento utilizado pelos agentes durante as abordagens e no combate à violência na capital capixaba. As centenas de armas disponibilizadas são pistolas e escopetas. Todo o arsenal foi comprado pela Prefeitura de Vitória, repassado à Guarda e apresentado à população em coletiva de imprensa.
O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, explicou em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, que o armamento já está pronto para ser utilizado pelos profissionais.
"Essas armas já são aquisições da nova gestão da Prefeitura. Foram feitos levantamentos e vimos que algumas delas estavam aptas para os agentes comunitários. Estamos iniciando aqui um momento de renovação do nosso armamento que irá substituir o obsoleto que estava de posse dos agentes. Nós temos atualmente revólveres e pistolas 380 doados à instituição, mas que agora serão substituídos por estas novas armas", destacou o secretário.
Com este novo armamento, a Guarda e os agentes que as manuseiam esperam ter uma resposta mais rápida, visto que a pistola .40 é capaz de efetuar 16 disparos seguidos sem a necessidade de recarga, enquanto um revólver calibre 38 possibilita apenas 6 disparos.

TREINAMENTO

Em relação às escopetas calibre 12, os agentes selecionados para utilizá-las passarão por treinamento específico de capacitação para este tipo de armamento e posteriormente será criado um grupo tático, que contará com a arma de grosso calibre à disposição.
De acordo com Ruginski, este selecionado será responsável pela ronda ostensiva municipal e já existem agentes em curso para aprenderem o manuseio do equipamento. Posteriormente os guardas capacitados repassarão os conhecimentos aos demais integrantes recrutados para a ostensividade municipal.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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