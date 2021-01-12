A Guarda Municipal de Vitória recebeu pistolas .40 e escopetas calibre 12 para o trabalho ostensivo em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Guarda de Vitória recebe pistolas e escopetas para combate à violência

Guarda Municipal de Vitória recebeu, nesta terça-feira (12), reforço no armamento utilizado pelos agentes durante as abordagens e no combate à violência na capital capixaba. As centenas de armas disponibilizadas são pistolas e escopetas. Todo o arsenal foi comprado pela recebeu, nesta terça-feira (12), reforço no armamento utilizado pelos agentes durante as abordagens e no combate à violência na capital capixaba. As centenas de armas disponibilizadas são pistolas e escopetas. Todo o arsenal foi comprado pela Prefeitura de Vitória , repassado à Guarda e apresentado à população em coletiva de imprensa.

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, explicou em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, que o armamento já está pronto para ser utilizado pelos profissionais.

"Essas armas já são aquisições da nova gestão da Prefeitura. Foram feitos levantamentos e vimos que algumas delas estavam aptas para os agentes comunitários. Estamos iniciando aqui um momento de renovação do nosso armamento que irá substituir o obsoleto que estava de posse dos agentes. Nós temos atualmente revólveres e pistolas 380 doados à instituição, mas que agora serão substituídos por estas novas armas", destacou o secretário.

Com este novo armamento, a Guarda e os agentes que as manuseiam esperam ter uma resposta mais rápida, visto que a pistola .40 é capaz de efetuar 16 disparos seguidos sem a necessidade de recarga, enquanto um revólver calibre 38 possibilita apenas 6 disparos.

TREINAMENTO

Em relação às escopetas calibre 12, os agentes selecionados para utilizá-las passarão por treinamento específico de capacitação para este tipo de armamento e posteriormente será criado um grupo tático, que contará com a arma de grosso calibre à disposição.

De acordo com Ruginski, este selecionado será responsável pela ronda ostensiva municipal e já existem agentes em curso para aprenderem o manuseio do equipamento. Posteriormente os guardas capacitados repassarão os conhecimentos aos demais integrantes recrutados para a ostensividade municipal.