Polícia pede prisão do suspeito de matar a ex-mulher em Colatina

A vítima identificada como Rosimar dos Santos da Cruz, 31 anos, foi assassinada com golpes de facão Crédito: Acervo Familiar

A Gazeta, o TJES ainda não se manifestou sobre a expedição do documento. De acordo com a Polícia Civil, o delegado ainda aguarda a expedição do mandado de prisão, por parte do Poder Judiciário. Procurado pela reportagem de, o TJES ainda não se manifestou sobre a expedição do documento.

O suspeito de cometer o crime foi identificado como Marcelo Cravo Crédito: Divulgação

Segundo Deverly Pereira Júnior, responsável pelas investigações, a polícia ouviu familiares da vítima e deve ouvir outras testemunhas durante a investigação. Eles contaram que o casal estava separado e que tiveram algumas discussões.

Existia a expectativa de que o ex-marido se apresentasse na Delegacia Regional de Colatina, mas isso não aconteceu.

O CRIME

Na noite de domingo, Rosimar foi até a casa do ex-marido levar os dois filhos do casal, de quatro e 11 anos. Assim que a mulher entrou no quintal de casa com os filhos, ela teria sido atacada pelo ex-marido, que atingiu o pescoço dela com golpes de facão na frente das crianças. A mulher morreu em seguida. Após o crime, o homem fugiu.

Mulher foi assassinada no quintal Crédito: Heriklis Douglas

Rosimar ficou casada com Marcelo por 15 anos, e estavam separados há quatro meses. A Polícia Militar disse que no ano passado o ex-marido registrou uma ocorrência na polícia, informando que a mulher tinha saído de casa. A polícia informou ainda que não tem nenhum registro ou histórico de agressão por parte do suspeito.

O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.