Polícia pede prisão do suspeito de matar a ex-mulher em Colatina

A polícia pediu ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) a prisão preventiva de Marcelo Vieira Cravo Stancini, suspeito de matar com golpes de facão a ex-exposa Rosimar dos Santos Cruz, de 31 anos, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de domingo (10).
De acordo com a Polícia Civil, o delegado ainda aguarda a expedição do mandado de prisão, por parte do Poder Judiciário. Procurado pela reportagem de A Gazeta, o TJES ainda não se manifestou sobre a expedição do documento.
Segundo Deverly Pereira Júnior, responsável pelas investigações, a polícia ouviu familiares da vítima e deve ouvir outras testemunhas durante a investigação. Eles contaram que o casal estava separado e que tiveram algumas discussões.
Existia a expectativa de que o ex-marido se apresentasse na Delegacia Regional de Colatina, mas isso não aconteceu.
O CRIME
Na noite de domingo, Rosimar foi até a casa do ex-marido levar os dois filhos do casal, de quatro e 11 anos. Assim que a mulher entrou no quintal de casa com os filhos, ela teria sido atacada pelo ex-marido, que atingiu o pescoço dela com golpes de facão na frente das crianças. A mulher morreu em seguida. Após o crime, o homem fugiu.
Rosimar ficou casada com Marcelo por 15 anos, e estavam separados há quatro meses. A Polícia Militar disse que no ano passado o ex-marido registrou uma ocorrência na polícia, informando que a mulher tinha saído de casa. A polícia informou ainda que não tem nenhum registro ou histórico de agressão por parte do suspeito.
O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.
A vítima foi sepultada na manhã desta terça-feira (12) em Colatina.