Idoso é esfaqueado durante assalto em ponto de ônibus de Vila Velha

Um idoso de 71 anos foi esfaqueado durante um assalto cometido em um ponto de ônibus, em Itapoã, Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (4). Ele levou uma facada na barriga mesmo depois de já ter entregue a bolsa exigida pelo assaltante e enquanto tentava fugir correndo do local.
O crime aconteceu por volta das 6 horas. De acordo com testemunhas, o idoso aguardava um ônibus para o Terminal de Vila Velha, de onde iria para o bairro Terra Vermelha, quando o criminoso chegou de bicicleta e o abordou. Após o ataque, a vítima embarcou no primeiro coletivo que passou.
Quando chegou no Centro da cidade, passageiros e funcionários do terminal ajudaram o senhor e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O idoso foi levado de ambulância para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no bairro Jaburuna, também em Vila Velha.
Pessoas que estavam no local fizeram imagens do momento em que ele recebia os primeiros socorros. Os vídeos foram enviados para a TV Gazeta. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas o assaltante não foi encontrado. O nome e o estado de saúde da vítima não foram divulgados.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o assalto está sendo investigado, mas que nenhum suspeito ainda foi identificado ou detido. Quem tiver qualquer informação sobre o caso deve registrá-la por meio do Disque-Denúncia (181). O anonimato e o sigilo são garantidos.
MAIS UM ASSALTO À LUZ DO DIA
Na manhã dessa quinta-feira (3), dois assaltantes de bicicleta assaltaram um homem no calçadão da orla da Praia de Itapoã, também em Vila Velha. Nas imagens feitas por moradores de um prédio próximo é possível ver que os criminosos pedem os pertences da vítima, o celular e até exigem o que parece ser uma aliança.