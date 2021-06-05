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Km 8,9

Motociclista perde o controle da moto, cai e morre na BR 259, em João Neiva

O condutor seguia no sentido Colatina. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve outro veículo envolvido no acidente
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jun 2021 às 16:00

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 16:00

Motociclista perde o controle da moto, cai e morre na BR 259, em João Neiva Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte / Montagem
Um motociclista de 50 anos perdeu o controle da própria moto, caiu e faleceu no quilômetro 8,9 da BR 259, em João Neiva, Noroeste do Espírito Santo, no sentido Colatina, na manhã deste sábado (5). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve outro veículo envolvido no acidente.
Durante a manhã, telespectadores da TV Gazeta Norte relataram que havia um moto caída na BR 259, próximo a Cavalinhos, e que o condutor teria morrido.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a PRF afirmou que os policiais estiveram no local e constataram o óbito. Ainda segundo a PRF, não houve outro veículo envolvido no acidente. O motociclista perdeu o controle da moto, quando seguia no sentido Colatina, caiu e faleceu ainda no local.
A reportagem procurou a Polícia Civil, para saber se a perícia esteve no local e se o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML). Assim que obtiver retorno, o texto será atualizado.

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