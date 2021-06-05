Motociclista perde o controle da moto, cai e morre na BR 259, em João Neiva

Durante a manhã, telespectadores da TV Gazeta Norte relataram que havia um moto caída na BR 259, próximo a Cavalinhos, e que o condutor teria morrido.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a PRF afirmou que os policiais estiveram no local e constataram o óbito. Ainda segundo a PRF, não houve outro veículo envolvido no acidente. O motociclista perdeu o controle da moto, quando seguia no sentido Colatina, caiu e faleceu ainda no local.