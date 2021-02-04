Carreta tomba no acostamento da BR 101 em João Neiva, Norte do ES

Uma carreta tombou no acostamento da BR 101, próximo ao trevo de João Neiva, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (4).
De acordo com a Eco 101, responsável pelo trecho da rodovia, o acidente ocorreu no km 204, sentido norte. A ocorrência foi registrada às 16h11. Segundo a empresa, uma pessoa foi encaminhada para o hospital.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou também que não houve interdição de pista, já que a carreta ocupa apenas a parte do acostamento da rodovia. A informação foi confirmada pela concessionária.