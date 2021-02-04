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Carreta tomba no acostamento da BR 101 em João Neiva, Norte do ES

De acordo com a Eco101, uma vítima foi encaminhada para o hospital. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (4)

Publicado em 

04 fev 2021 às 17:00

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:00

Carreta tomba no acostamento da BR 101 em João Neiva, Norte do ES
Carreta tomba no acostamento da BR 101 em João Neiva, Norte do ES Crédito: Sebastião Lourenço
Uma carreta tombou no acostamento da BR 101, próximo ao trevo de João Neiva, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (4).
De acordo com a Eco 101, responsável pelo trecho da rodovia, o acidente ocorreu no km 204, sentido norte. A ocorrência foi registrada às 16h11. Segundo a empresa, uma pessoa foi encaminhada para o hospital.
 A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou também que não houve interdição de pista, já que a carreta ocupa apenas a parte do acostamento da rodovia. A informação foi confirmada pela concessionária. 

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