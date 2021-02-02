Caminhonete e moto batem e atingem pedestres na Av. Civit II, na Serra

Acidente deixa pedestres feridos no bairro Civit II, na Serra Crédito: Colaborador/ A Gazeta

Um acidente ocorrido por volta das 15h desta terça-feira (02), envolvendo uma caminhonete e uma moto, acabou por atropelar dois pedestres que estavam no canteiro central Avenida Civit II, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra . De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra , uma senhora de 74 anos e um rapaz, que não teve a idade informada, ficaram feridos após serem atingidos pelos veículos e foram encaminhados pelo Samu para hospitais da região. O estado de saúde dos dois não foi informado.

Segundo informações preliminares da Guarda Municipal, o motorista da caminhonete trafegava pela via, quando acabou batendo no motociclista. Com a colisão, os dois veículos foram parar no canteiro central, atropelando a idosa e outro pedestre que estavam no local. A moto ficou embaixo da roda do carro. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.

A Guarda não informou sobre o estado de saúde do motociclista nem do motorista da caminhonete. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também foram acionados para o local do acidente.

A reportagem de A Gazeta também demandou à Polícia Militar, entretanto ainda não teve respostas. Assim que tiver mais informações, este texto será atualizado.