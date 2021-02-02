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Residencial Laranjeiras

Caminhonete e moto batem e atingem pedestres na Av. Civit II, na Serra

De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra, uma senhora de 74 anos e um rapaz que estavam no canteiro central foram atingidos e ficaram feridos. Eles foram encaminhados pelo Samu para hospitais da região
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

02 fev 2021 às 16:53

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 16:53

Acidente é registrado no bairro Civit II, na Serra
Acidente deixa pedestres feridos no bairro Civit II, na Serra Crédito: Colaborador/ A Gazeta
Um acidente ocorrido por volta das 15h desta terça-feira (02), envolvendo uma caminhonete e uma moto, acabou por atropelar dois pedestres que estavam no canteiro central Avenida Civit II, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra, uma senhora de 74 anos e um rapaz, que não teve a idade informada, ficaram feridos  após serem atingidos pelos veículos e foram encaminhados pelo Samu para hospitais da região. O estado de saúde dos dois não foi informado. 
Segundo informações preliminares da Guarda Municipal, o motorista da caminhonete trafegava pela via, quando acabou batendo no motociclista. Com a colisão, os dois veículos foram parar no canteiro central, atropelando a idosa e outro pedestre que estavam no local. A moto ficou embaixo da roda do carro. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.
A Guarda não informou sobre o estado de saúde do motociclista nem do motorista da caminhonete. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também foram acionados para o local do acidente. 
A reportagem de A Gazeta também demandou à Polícia Militar, entretanto ainda não teve respostas. Assim que tiver mais informações, este texto será atualizado.
Acidente é registrado no bairro Civit II, na Serra Crédito: Colaborador/ A Gazeta

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