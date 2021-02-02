Caminhonete e moto batem e atingem pedestres na Av. Civit II, na Serra

Um acidente ocorrido por volta das 15h desta terça-feira (02), envolvendo uma caminhonete e uma moto, acabou por atropelar dois pedestres que estavam no canteiro central Avenida Civit II, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. De acordo com informações da Guarda Municipal da Serra, uma senhora de 74 anos e um rapaz, que não teve a idade informada, ficaram feridos após serem atingidos pelos veículos e foram encaminhados pelo Samu para hospitais da região. O estado de saúde dos dois não foi informado.
Segundo informações preliminares da Guarda Municipal, o motorista da caminhonete trafegava pela via, quando acabou batendo no motociclista. Com a colisão, os dois veículos foram parar no canteiro central, atropelando a idosa e outro pedestre que estavam no local. A moto ficou embaixo da roda do carro. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.
A Guarda não informou sobre o estado de saúde do motociclista nem do motorista da caminhonete. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também foram acionados para o local do acidente.
A reportagem de A Gazeta também demandou à Polícia Militar, entretanto ainda não teve respostas. Assim que tiver mais informações, este texto será atualizado.