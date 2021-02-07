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Caminhão-baú tomba e interdita parcialmente a BR 259 em João Neiva

O caminhão tombou e ocupou metade da pista, deixando o trânsito lento no local; os ocupantes do veículo não tiveram ferimentos graves

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 16:04

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 fev 2021 às 16:04
Caminhão baú tomba e interdita parcialmente o km 14,5 da BR-259 em João Neiva
Caminhão-baú tomba e interdita parcialmente o Km 14,5 da BR-259 em João Neiva Crédito: PRF
Um acidente envolvendo um caminhão-baú foi registrado na tarde deste domingo (07) no Km 14,5 da BR 259, em João NeivaNorte do Espírito Santo. O veículo tombou e deixou parte da pista bloqueada.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia no sentido Colatina, quando por volta das 14h40 perdeu o controle do caminhão e atravessou a pista, tombando o veículo. Como a parte do baú ficou sobre a pista, metade da via acabou sendo interditada, deixando o trânsito lento no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o socorro do motorista, que acabou ficando preso na carroceria do caminhão. Ele estava acompanhado de dois filhos menores. A família não teve ferimentos graves, mas foi levada para receber os primeiros socorros no Hospital Silvio Ávidos, em Colatina.

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