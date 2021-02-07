Caminhão-baú tomba e interdita parcialmente a BR 259 em João Neiva

Um acidente envolvendo um caminhão-baú foi registrado na tarde deste domingo (07) no Km 14,5 da BR 259, em João Neiva, Norte do Espírito Santo. O veículo tombou e deixou parte da pista bloqueada.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia no sentido Colatina, quando por volta das 14h40 perdeu o controle do caminhão e atravessou a pista, tombando o veículo. Como a parte do baú ficou sobre a pista, metade da via acabou sendo interditada, deixando o trânsito lento no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o socorro do motorista, que acabou ficando preso na carroceria do caminhão. Ele estava acompanhado de dois filhos menores. A família não teve ferimentos graves, mas foi levada para receber os primeiros socorros no Hospital Silvio Ávidos, em Colatina.