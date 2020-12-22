Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 262, em Viana

Um motociclista morreu no início da tarde desta terça-feira (22) em acidente envolvendo caminhão na BR 262, em Viana, na região da Grande Vitória. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista no sentido Domingos Martins está parcialmente interditada. O nome da vítima não foi divulgado.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A moto pilotada pela vítima ficou destruída. O motorista do caminhão não se feriu.
Além da PRF, equipe da perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente para a remoção do corpo.