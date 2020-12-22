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Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 262, em Viana

A pista no sentido Domingos Martins ficou parcialmente interditada para atendimento da ocorrência

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 15:31
Colisão entre motociclista e caminhão é registrada na BR 262
Motociclista morre em acidente na BR 262 Crédito: Ouvinte | Rádio CBN Vitória
Um motociclista morreu no início da tarde desta terça-feira (22) em acidente envolvendo caminhão na BR 262, em Viana, na região da Grande Vitória. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista no sentido Domingos Martins está parcialmente interditada. O nome da vítima não foi divulgado.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A  moto pilotada pela vítima ficou destruída. O motorista do caminhão não se feriu.
Além da PRF, equipe da perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente para a remoção do corpo.

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