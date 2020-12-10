Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prefeitura decreta luto

Procurador de Afonso Cláudio morre em acidente com caminhão na BR 262

André Victor Rodrigues Fragoso tinha apenas 31 anos e morava em Vila Velha; a colisão foi entre o carro que ele estava e um caminhão, na altura de Marechal Floriano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 17:36

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 17:36

Acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (9), na BR 262
Acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (9), na BR 262 Crédito: Leitor | A Gazeta
 Procurador municipal de Afonso Cláudio, André Victor Rodrigues Fragoso morreu após um acidente de carro na tarde da última quarta-feira (9) na BR 262, na altura de Marechal Floriano. A colisão foi entre o carro em que André estava e um caminhão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), o carro desgovernado invadiu a contramão e colidiu transversalmente com o caminhão, que seguia na sua mão de direção e no sentido contrário da via. O motorista do caminhão saiu ileso.
Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamados para atender a ocorrência. A reportagem de A Gazeta acionou os Bombeiros para obter mais detalhes sobre o acidente e o resgate, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Veja Também

Carreta tomba na Rodovia do Contorno em Cariacica

Rabecão da Polícia Civil tomba na BR 262, em Cariacica

LUTO OFICIAL

De acordo com a assessoria da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, foi decretado luto oficial de três dias pela morte do homem, que tinha apenas 31 anos e era morador de Vila Velha.
André Victor Rodrigues Fragoso morreu em um acidente na BR 262, na altura de Marechal Floriano
André Victor Rodrigues Fragoso morreu em um acidente na BR 262, na altura de Marechal Floriano Crédito: Reprodução | Facebook
O corpo de André foi velado na Igreja Cristã Maranata na Praia da Costa, em Vila Velha, e o sepultamento marcado para esta quinta-feira (10), a partir das 16h, no Parque da Paz, na Ponta da Fruta, no mesmo município.
Em nota, a prefeitura lamentou a morte do profissional. "Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor."

QUERIDO POR TODOS

Paulo Chagas, motorista da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, lamentou a morte do colega. "Estive poucas vezes com o Dr. André. Desde o dia 9 de setembro de 2019, quando ele foi convocado no concurso público, fizemos uma amizade. Na ocasião, eu trabalhava na Secretaria de Cultura e Turismo, ele já era muito querido por todos aqui na prefeitura, sempre muito educado e gentil com todos nós."
"Deixo aqui meus sentimentos a todos da família e quero dizer que a passagem dele por este município deixou vários amigos e deixará saudade. Estamos todos tristes com o acontecido, que Deus dê a ele um bom lugar"
Paulo Chagas - Colega de André

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados