Procurador de Afonso Cláudio morre em acidente com caminhão na BR 262

O corpo de André foi velado na Igreja Cristã Maranata na Praia da Costa, em Vila Velha, e o sepultamento marcado para esta quinta-feira (10), a partir das 16h, no Parque da Paz, na Ponta da Fruta, no mesmo município.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte do profissional. "Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor."

Paulo Chagas, motorista da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, lamentou a morte do colega. "Estive poucas vezes com o Dr. André. Desde o dia 9 de setembro de 2019, quando ele foi convocado no concurso público, fizemos uma amizade. Na ocasião, eu trabalhava na Secretaria de Cultura e Turismo, ele já era muito querido por todos aqui na prefeitura, sempre muito educado e gentil com todos nós."