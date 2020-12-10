Procurador de Afonso Cláudio morre em acidente com caminhão na BR 262

Procurador municipal de Afonso Cláudio, André Victor Rodrigues Fragoso morreu após um acidente de carro na tarde da última quarta-feira (9) na BR 262, na altura de Marechal Floriano. A colisão foi entre o carro em que André estava e um caminhão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), o carro desgovernado invadiu a contramão e colidiu transversalmente com o caminhão, que seguia na sua mão de direção e no sentido contrário da via. O motorista do caminhão saiu ileso.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamados para atender a ocorrência. A reportagem de A Gazeta acionou os Bombeiros para obter mais detalhes sobre o acidente e o resgate, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.
LUTO OFICIAL
De acordo com a assessoria da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, foi decretado luto oficial de três dias pela morte do homem, que tinha apenas 31 anos e era morador de Vila Velha.
O corpo de André foi velado na Igreja Cristã Maranata na Praia da Costa, em Vila Velha, e o sepultamento marcado para esta quinta-feira (10), a partir das 16h, no Parque da Paz, na Ponta da Fruta, no mesmo município.
Em nota, a prefeitura lamentou a morte do profissional. "Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor."
QUERIDO POR TODOS
Paulo Chagas, motorista da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, lamentou a morte do colega. "Estive poucas vezes com o Dr. André. Desde o dia 9 de setembro de 2019, quando ele foi convocado no concurso público, fizemos uma amizade. Na ocasião, eu trabalhava na Secretaria de Cultura e Turismo, ele já era muito querido por todos aqui na prefeitura, sempre muito educado e gentil com todos nós."
"Deixo aqui meus sentimentos a todos da família e quero dizer que a passagem dele por este município deixou vários amigos e deixará saudade. Estamos todos tristes com o acontecido, que Deus dê a ele um bom lugar"