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No trevo da Ceasa

Rabecão da Polícia Civil tomba na BR 262, em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma faixa da via, próximo ao trevo da Ceasa, foi interditada para retirada do veículo; ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 16:49

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:49

Um rabecão da Polícia Civil tombou na BR 262 nesta quarta (8)
Um rabecão da Polícia Civil tombou na BR 262 nesta quarta (8) Crédito: Patrick Geaquinto
Um rabecão da Polícia Civil, veículo utilizado para transporte de corpos, tombou no quilômetro 297 da BR 262, próximo ao trevo da Ceasa, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (9). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a faixa da direita da via foi interditada para retirada do veículo por quase duas horas. Ninguém ficou ferido.
A PRF informou que o acidente aconteceu por volta das 14h40, no sentido Viana-Vitória. Por volta das 16h25, o veículo foi retirado e a pista foi totalmente liberada.
A Polícia Civil informou que o transporte de cadáver, rabecão, estava retornando para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, por volta das 14h30 desta quarta-feira (09), quando aquaplanou na rodovia BR 262, na altura do bairro São Francisco, em Cariacica.
Segundo a PC, a viatura seguia em velocidade compatível com a via, porém aquaplanou e tombou, devido ao excesso de chuva e pista escorregadia. Nenhum policial ficou ferido. No momento do acidente haviam dois corpos dentro da viatura. Um outro rabecão foi deslocado para o local para transposição dos corpos. O guincho foi acionado.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) também foram acionados para atendimento à ocorrência.

Atualização

09/12/2020 - 4:31
A Polícia Civil respondeu após a publicação da reportagem. O texto foi atualizado.

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