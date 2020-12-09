Rabecão da Polícia Civil tomba na BR 262, em Cariacica

Um rabecão da Polícia Civil tombou na BR 262 nesta quarta (8) Crédito: Patrick Geaquinto

A PRF informou que o acidente aconteceu por volta das 14h40, no sentido Viana-Vitória. Por volta das 16h25, o veículo foi retirado e a pista foi totalmente liberada.

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A Polícia Civil informou que o transporte de cadáver, rabecão, estava retornando para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, por volta das 14h30 desta quarta-feira (09), quando aquaplanou na rodovia BR 262, na altura do bairro São Francisco, em Cariacica.

Segundo a PC, a viatura seguia em velocidade compatível com a via, porém aquaplanou e tombou, devido ao excesso de chuva e pista escorregadia. Nenhum policial ficou ferido. No momento do acidente haviam dois corpos dentro da viatura. Um outro rabecão foi deslocado para o local para transposição dos corpos. O guincho foi acionado.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) também foram acionados para atendimento à ocorrência.