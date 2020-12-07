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Jardim Camburi

Motociclista sofre acidente na Avenida Norte Sul, em Vitória

O acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (07) nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal, em Jardim Camburi; o trânsito está complicado no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 19:51

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:51

Trânsito se formou na Avenida Norte e Sul após o atropelamento
Trânsito se formou na Avenida Norte e Sul após o atropelamento Crédito: Reprodução/Trânsito CBN
Um entregador de lanches, que trabalha para um aplicativo, sofreu um acidente na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O acidente no final da tarde desta segunda-feira (07) nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal. O trânsito está congestionado no local.
Demandada, a Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento e não há mais informações sobre o estado de saúde do motoboy. 
Até o momento, a PM apenas confirmou que o acidente envolve um motociclista em Jardim Camburi e que equipes do Samu foram encaminhadas para a região.

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