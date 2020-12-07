Motociclista sofre acidente na Avenida Norte Sul, em Vitória

Um entregador de lanches, que trabalha para um aplicativo, sofreu um acidente na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O acidente no final da tarde desta segunda-feira (07) nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal. O trânsito está congestionado no local.
Demandada, a Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento e não há mais informações sobre o estado de saúde do motoboy.
Até o momento, a PM apenas confirmou que o acidente envolve um motociclista em Jardim Camburi e que equipes do Samu foram encaminhadas para a região.