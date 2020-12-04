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Av. Jerônimo Monteiro

Três veículos colidem em acidente no Centro de Vitória

O acidente aconteceu por volta das 16h, na Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades do cruzamento da Rua Dr. Quintino Bocaiúva; o trânsito ficou congestionado no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 18:25

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:25

Colisão entre três veículos na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro
Colisão entre três veículos na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro Crédito: Ouvinte/ CBN
Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada na tarde desta sexta-feira (4), na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. O acidente aconteceu por volta das 16h, nas proximidades da Rua Dr. Quintino Bocaiúva. Com a colisão, o trânsito ficou retido em uma das vias do local por cerca de uma hora. Não há registro de feridos. 
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, uma das vias ficou interditada devido à presença dos carros no local. Por volta das 17h20, os carros foram retirados, mas o congestionamento na região ainda era grande.
A Guarda não soube informar o que teria provocado o acidente. 

Correção

11/12/2020 - 3:54
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que o acidente aconteceu nas proximidades da Rua Dr. Enrico Aguiar. A informação correta é Rua Dr. Quintino Bocaiúva. O texto foi corrigido.

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