Três veículos colidem em acidente no Centro de Vitória

Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada na tarde desta sexta-feira (4), na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. O acidente aconteceu por volta das 16h, nas proximidades da Rua Dr. Quintino Bocaiúva. Com a colisão, o trânsito ficou retido em uma das vias do local por cerca de uma hora. Não há registro de feridos.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, uma das vias ficou interditada devido à presença dos carros no local. Por volta das 17h20, os carros foram retirados, mas o congestionamento na região ainda era grande.
A Guarda não soube informar o que teria provocado o acidente.
Correção
11/12/2020 - 3:54
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que o acidente aconteceu nas proximidades da Rua Dr. Enrico Aguiar. A informação correta é Rua Dr. Quintino Bocaiúva. O texto foi corrigido.