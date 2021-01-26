Acidente com caminhão e carro deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

Your browser does not support the video tag.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi procurado pela reportagem para saber sobre a manutenção do sinal. Em nota, o órgão explicou que uma equipe já avaliou o sistema semafórico do trecho e não existe nenhum problema técnico. O DER orienta os motoristas a terem prudência e atenção ao trafegar pelas vias sinalizadas.