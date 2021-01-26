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Trânsito

Acidente com caminhão e carro deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

A colisão aconteceu no início da tarde desta terça-feira (26), na Rodovia do Contorno, no trevo da localidade Santa Rosa

Publicado em 

26 jan 2021 às 15:38

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 15:38

Acidente deixou uma pessoa ferida na rodova
Acidente deixou uma pessoa ferida na rodova Crédito: Reprodução
Um homem ficou ferido ao se envolver em um acidente na Rodovia do Contorno, no trevo da localidade Santa Rosa, no início da tarde desta terça-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu uma carreta caçamba e um automóvel. O homem que estava no carro ficou ferido, aguardando o resgate. testemunhas disseram que o semáforo no local está há uma semana desligado.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi procurado pela reportagem para saber sobre a manutenção do sinal. Em nota, o órgão explicou que uma equipe já avaliou o sistema semafórico do trecho e não existe nenhum problema técnico. O DER orienta os motoristas a terem prudência e atenção ao trafegar pelas vias sinalizadas.

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