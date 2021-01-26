Acidente com caminhão e carro deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

Um homem ficou ferido ao se envolver em um acidente na Rodovia do Contorno, no trevo da localidade Santa Rosa, no início da tarde desta terça-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o acidente envolveu uma carreta caçamba e um automóvel. O homem que estava no carro ficou ferido, aguardando o resgate. testemunhas disseram que o semáforo no local está há uma semana desligado.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foi procurado pela reportagem para saber sobre a manutenção do sinal. Em nota, o órgão explicou que uma equipe já avaliou o sistema semafórico do trecho e não existe nenhum problema técnico. O DER orienta os motoristas a terem prudência e atenção ao trafegar pelas vias sinalizadas.