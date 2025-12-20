Acidente

Ciclista morre após colisão com motociclista em Piúma

Condutora da motocicleta estava habilitada e teve teste do bafômetro negativo; Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 16:56

Um acidente de trânsito no bairro União, em Piúma, terminou com a morte de um homem de 70 anos na manhã deste sábado (20). Segundo a Polícia Militar, a vítima trafegava de bicicleta pela Rua José dos Santos Mulinari, sentido Avenida Beira-Mar, quando colidiu com uma motocicleta.

Testemunhas relataram que a motocicleta seguia em velocidade moderada e não conseguiu evitar a colisão ao ser surpreendida pelo ciclista. A condutora da motocicleta, que apresentava dores e estado de choque, foi levada ao Hospital Municipal de Piúma. Ela afirmou que trafegava pela Avenida Beira-Rio, no sentido Centro/Itaputanga, e que o ciclista teria atravessado a via de forma repentina. O teste do etilômetro realizado nela deu negativo, e ela estava devidamente habilitada. Após receber alta médica, a mulher foi conduzida à delegacia.

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação no plantão da Delegacia Regional de Itapemirim e que apenas após a conclusão das oitivas será definido o procedimento adotado pelo delegado.

A Polícia Científica também confirmou que o corpo do idoso foi recolhido no hospital às 10h e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim, onde será necropsiado antes de ser liberado aos familiares.

