Pai é preso suspeito de estuprar filha de 12 anos em Rio Bananal

Um homem de 30 anos foi preso no sábado (14), suspeito de estuprar a própria filha, de 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, os abusos vinham ocorrendo há cerca de sete meses. O crime foi descoberto e denunciado por servidoras da escola onde a menina estuda, que notaram mudanças no comportamento da aluna. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (17).

Após a denúncia, a Justiça autorizou a prisão do homem a pedido da corporação. A investigação reuniu exames periciais e relatos de testemunhas que corroboram a ocorrência do crime.