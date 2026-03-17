Pai é preso suspeito de estuprar filha de 12 anos em Rio Bananal
Um homem de 30 anos foi preso no sábado (14), suspeito de estuprar a própria filha, de 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, os abusos vinham ocorrendo há cerca de sete meses. O crime foi descoberto e denunciado por servidoras da escola onde a menina estuda, que notaram mudanças no comportamento da aluna. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (17).
Após a denúncia, a Justiça autorizou a prisão do homem a pedido da corporação. A investigação reuniu exames periciais e relatos de testemunhas que corroboram a ocorrência do crime.
O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde permanece à disposição da Justiça. Caso seja condenado por estupro de vulnerável, a pena pode variar de oito a 15 anos de prisão. Os nomes do bairro e do suspeito não estrão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme o Estatudo da Criança e do Adolescente (Ecriad).