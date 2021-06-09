Corpo de jovem é encontrado em lagoa de Linhares, após perseguição e busca

Depois de algumas horas de buscas, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram, no final da tarde desta quarta-feira (9), o corpo de Henrique Lemos de Oliveira, de 18 anos. O jovem se afogou em uma lagoa do Bairro Interlagos em Linhares, Norte do Espírito Santo, após perseguição da Polícia Militar.
Uma equipe de mergulhadores da corporação em Vitória está em Linhares para auxiliar na ocorrência. O corpo foi encaminhado para Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
PM RELATA FUGA DE BARCO E TROCA DE TIROS
De acordo com o relato da PM, os militares faziam patrulhamento na região, quando perceberam que dois jovens fugiram para as margens da lagoa. Ainda segundo o registro, a dupla pegou um barco, sendo que um dos suspeitos estava armado e atirou na direção dos policiais.
Segundo a PM, os militares revidaram os disparos, quando a dupla pulou na lagoa e começou a nadar. A polícia relatou ainda que alguns minutos depois foram ouvidos gritos de socorro.
Um dos dois jovens estava se afogando e foi resgatado pela polícia com a utilização de embarcação de pescadores, e outro começou a se afogar e desapareceu na água. Uma equipe de mergulhadores da corporação em Vitória está em Linhares para auxiliar na ocorrência.
Ainda segundo a PM, quando o bote chegou à margem da lagoa, foi feita a revista no jovem que foi resgatado. Ele é um menor de idade, de 17 anos, e foram encontradas 24 buchas de maconha, além de R$ 30 em dinheiro. O adolescente foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.