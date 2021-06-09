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Confronto com a PM

Corpo de jovem é encontrado em lagoa de Linhares, após perseguição e busca

Henrique Lemos de Oliveira, de 18 anos, se afogou em uma lagoa do bairro Interlagos após fugir de uma perseguição da Polícia Militar
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

09 jun 2021 às 19:17

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 19:17

Equipes fazem buscas em Linhares
Equipes fazem buscas em Linhares Crédito: Caio Dias
Depois de algumas horas de buscas, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram, no final da tarde desta quarta-feira (9), o corpo de Henrique Lemos de Oliveira, de 18 anos. O jovem se afogou em uma lagoa do Bairro Interlagos em Linhares, Norte do Espírito Santo, após perseguição da Polícia Militar.
Uma equipe de mergulhadores da corporação em Vitória está em Linhares para auxiliar na ocorrência. O corpo foi encaminhado para Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares
Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares Crédito: Caio Dias

PM RELATA FUGA DE BARCO E TROCA DE TIROS 

De acordo com o relato da PM, os militares faziam patrulhamento na região, quando perceberam que dois jovens fugiram para as margens da lagoa. Ainda segundo o registro, a dupla pegou um barco, sendo que um dos suspeitos estava armado e atirou na direção dos policiais.
Segundo a PM, os militares revidaram os disparos, quando a dupla pulou na lagoa e começou a nadar. A polícia relatou ainda que alguns minutos depois foram ouvidos gritos de socorro.
Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares
Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares Crédito: Caio Dias
Um dos dois jovens estava se afogando e foi resgatado pela polícia com a utilização de embarcação de pescadores, e outro começou a se afogar e desapareceu na água. Uma equipe de mergulhadores da corporação em Vitória está em Linhares para auxiliar na ocorrência.
Ainda segundo a PM, quando o bote chegou à margem da lagoa, foi feita a revista no jovem que foi resgatado. Ele é um menor de idade, de 17 anos, e foram encontradas 24 buchas de maconha, além de R$ 30 em dinheiro. O adolescente foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

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