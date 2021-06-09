Corpo de jovem é encontrado em lagoa de Linhares, após perseguição e busca

Equipes fazem buscas em Linhares Crédito: Caio Dias

Uma equipe de mergulhadores da corporação em Vitória está em Linhares para auxiliar na ocorrência. O corpo foi encaminhado para Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares Crédito: Caio Dias

PM RELATA FUGA DE BARCO E TROCA DE TIROS

De acordo com o relato da PM, os militares faziam patrulhamento na região, quando perceberam que dois jovens fugiram para as margens da lagoa. Ainda segundo o registro, a dupla pegou um barco, sendo que um dos suspeitos estava armado e atirou na direção dos policiais.

Segundo a PM, os militares revidaram os disparos, quando a dupla pulou na lagoa e começou a nadar. A polícia relatou ainda que alguns minutos depois foram ouvidos gritos de socorro.

Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares Crédito: Caio Dias

Um dos dois jovens estava se afogando e foi resgatado pela polícia com a utilização de embarcação de pescadores, e outro começou a se afogar e desapareceu na água. Uma equipe de mergulhadores da corporação em Vitória está em Linhares para auxiliar na ocorrência.